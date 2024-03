¡Únete! Habrá colecta de víveres en OPLE para afectados por incendios, fecha

Integrantes del Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) criticaron la falta de respuesta inmediata de parte de las autoridades para atender los incendios que iniciaron hace cinco días en la zona centro de Veracruz y que han provocado daños en más de 600 hectáreas.

Consejeros y representantes de los partidos políticos hicieron un llamado a los tres órdenes de gobierno para atender la emergencia en la zona de las Altas Montañas y acordaron llevar a cabo una colecta de víveres que será enviada a la zona afectada.

Durante la sesión pública de esta tarde, la consejera presidenta del Marisol Delgadillo Morales señaló que se determinó realizar la colecta durante mañana miércoles a fin de que lo recolectado sea enviado al Consejo Distrital de Río Blanco.

De la misma forma, el consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón hizo un llamado a las instituciones de los tres niveles de gobierno para que actúen de manera inmediata a la zona.

“Quiero aprovechar este asunto general para hacer un llamado a todas las instituciones de los tres niveles de gobierno para que ya actúen en la zona, llevamos cinco días de incendio y entiendo que empieza a haber esfuerzos coordinados pero empieza a haber esfuerzos coordinados a cinco días del incendio”, dijo.

De la misma forma opinaron los consejeros Lourdes Fernández Martínez y Roberto López Pérez, así como las representaciones de los partidos políticos que demandaron atención urgente a los tres órdenes de gobierno.

La consejera Maty Lezama dio a conocer que los consejos distritales del OPLE en Río Blanco y Orizaba estarán recibiendo víveres.

Hacen un llamado a las instituciones de los tres niveles de gobierno para que actúen de manera inmediata a la zona | Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

Además, el secretario ejecutivo del organismo Luis Fernando Reyes, informó que se dispuso el auditorio de las oficinas centrales del OPLE para recibir los víveres.

Al hacer uso de la voz, el representante del PRD Guadalupe Salmones Gabriel indicó que la falta de respuesta inmediata de las autoridades se debe a la desaparición de programas como el Fonden.

"Es claro que las autoridades municipales no pueden responder a este tipo de incendios forestales pues no cuentan con los recursos suficientes. Esto se deriva de la desaparición de programs y apoyos cuando decían que no eran necesarios como el Fonden y ahí están las consecuencias, vemos municipios con falta de capacidad y respuesta para hacerle frente a estas contingencias y en donde la ciudadanía es la que tienen que unir esfuerzos para apaciguar los daños”, expresó.

Los víveres que se aceptarán son: agua, sueros, comida enlatada, toallas, herramientas como palas, rastrillos, machetes, lámparas y artículos de higiene.

El Consejo de Orizaba se ubica en la calle 20 de Noviembre número 92, colonia Barrio Nuevo y el Consejo Distrital de Río Blanco en la calle Independencia número 17, colonia Modelo.

En Xalapa las instalaciones del OPLE se ubican en la calle Benito Juárez número 69, colonia Centro.