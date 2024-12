Desde el OPLE piden justicia tras asesinato del diputado federal Benito Aguas Atlahua

Desde el OPLE consejeros y representantes de partidos políticos pidieron justicia por asesinato del diputado federal Benito Aguas Atlahua y Agustín Linares López, quienes perdieron la vida tras un atentado en la comunidad de Tepenacaxtla, en el municipio de Zongolica.

Durante la sesión ordinaria de este día, se rindió un pequeño homenaje para ambas personas, guardando un minuto de silencio.

Ante los hechos, se fijaron posicionamientos en los que se consideró que este asesinato genera un foco rojo para el proceso electoral 2024-2025 con el que se renovarán los 212 ayuntamientos, por lo que se solicitó a las autoridades actuar de manera inmediata y generar las garantías para que los participantes en los comicios próximos se encuentren a salvo.

La primera en tomar la palabra fue la consejera presidenta, Marisol Delgadillo Morales, quien expresó sus condolencias por los hechos registrados la noche de ayer lunes.

“Manifestamos nuestras sinceras condolencias a los familiares y amigos del diputado federal, quien lamentablemente perdió la vida el día de ayer en la zona de Zongolica”, dijo.

Que este asesinato no quede impune

El representante del PVEM, Sergio Gerardo Martínez Ruiz, realizó un exhorto a las autoridades para que este asesinato y ningún otro de los que se cometen en Veracruz quede impune.

“El día de hoy nos despertamos con la terrible noticia del atroz crimen perpetrado en contra del diputado federal Benito Aguas, quien, además de ser un compañero de partido, además de ser un luchador incansable por toda la comunidad indígena, además de ser una persona a quien le importaba su comunidad, Veracruz y México, era un amigo para todos los militantes y quienes lo conocimos y tuvimos en algún momento amistad con él”, dijo.

Refirió que el llamado es para que se encuentre a los culpables y sean las autoridades las que “castiguen a los responsables”.

“Con el corazón en la mano les pedimos un minuto de silencio para recordar el legado de Benito Aguas, un personaje que, sin duda, quedará grabado en la memoria de muchos veracruzanos por todo lo que hizo”, expresó.

Ante los hechos, se fijaron posicionamientos en los que se consideró que este asesinato genera un foco rojo para el proceso electoral 2024-2025 con el que se renovarán los 212 ayuntamientos

Hacemos votos porque autoridades atiendan

El representante de Morena, Gabriel Onésimo Zúñiga, refirió que este acto llama la atención por las circunstancias en las que se generó, pero se debe considerar que las autoridades podrán resolverlo.

“Cualquier acto de violencia en contra de un servidor público es lógico que es para llamar la atención y más en las circunstancias en las que se da, hago votos porque nuestra sociedad cambie, nuestros valores como sociedad se refuercen y fortalecernos como hermandad, como sociedad, como partidos políticos en donde solamente somos adversarios”, expuso.

Mencionó que el choque de las ideas debe ser sin llegar a derramar sangre, “la confrontación de las ideas debe ser en este ámbito, en el público, pero no pasar a lo personal, creo que no es aceptable que en una sociedad en donde los valores democráticos han sido el pan nuestro de cada día y crecimos con ello, no es justo pensar que por tener una ideología distinta vamos a amanecer con un crimen como este”.

“Hacemos votos para que en este crimen las autoridades tomen en cuenta las acciones y se identifique a los responsables”, comentó.

Este hecho conlleva a la reflexión

La representante del PT, Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, destacó que se trata de dos familias que se quedaron sin uno de sus integrantes por actos de violencia que deben servir para la reflexión social.

“Este tipo de hechos tan violentos nos debe llevar a la reflexión, lo que está pasando como sociedad, donde están nuestros valores, lo que estamos haciendo como sociedad”, expuso.

Señaló que se deben buscar mecanismos para que estas acciones ya no se registren en la entidad, pues generan alarma en la población.

Familiares, amigos y habitantes de la zona le dan el último adiós al diputado federal por el distrito 18 de Zongolica, Benito Aguas Atlahua

“Todos debemos alarmarnos por estos hechos, debemos considerar que pueden repetirse y eso es lo que debemos evitar, enviamos nuestras condolencias a nuestros aliados y quienes están coaligados con nosotros, al Partido Verde les decimos que estamos con ellos”, manifestó.

Es un llamado de alerta

El consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón refirió que este tipo de incidentes puede ser un escándalo porque se generó contra quien tiene un cargo público, pero no se debe olvidar que todos somos seres humanos.

“Es un trabajo que se de con los responsables, pero también se debe entender como un llamado de alerta del ejercicio del servicio público y de la función que hacen las personas que se encuentran en la toma de decisiones”, dijo.

Condenó los hechos de “este acto atroz” y se solidarizó solidaridad con quienes en su vida diaria representan a la ciudadanía, a un Distrito y a su pueblo.

“Que esto no sea reproducido, no sea repetido y se garanticen los derechos de las personas que estén en la vida pública, política o en el espacio privado”, comentó.

Enciende los focos rojos

El representante del PRI, Silvio Lagos Galindo, refirió que un suceso de esta naturaleza siempre prende los focos de la clase política, pero antes de eso era un ser humano que fue víctima de la inseguridad del estado.

“Como sociedad hemos normalizado este tipo de situaciones, un asesinato, pero la inseguridad ha trastocado a todo el país, ha dejado a las familias con ausencia de seres queridos, no es momento para echar culpas a nadie, reitero, la inseguridad es algo que ha abarcado la esfera pública y privada”, mencionó.

Indicó que se debe considerar que estos hechos pudieron afectar a cualquier otra persona, por lo que se deben generar acciones de seguridad para quienes se encuentran en la esfera pública.

“Una muerte siempre impacta, pero cuando se da en estas circunstancias pone a prueba la resiliencia, más allá de un diputado federal o exalcalde era un hombre con hijos, con esposa, con amigos, se trata de un hecho que se debe analizar y pensar en lo que vendrá en un futuro”, expresó.

Que no sea un signo de alerta

La consejera Mabel Aseret Hernández Meneses consideró lamentable que se esté llegando a estas circunstancias de violencia, por lo que se espera que no sea un signo de alerta en el marco del proceso electoral actual.

“Es preocupante que en un país como México cada vez esta más en riesgo el papel que desempeñan quienes discuten las decisiones, además de que es una ofensa para quienes votaron por esta persona, se pierde mucho cuando una persona es asesinada y se generan alarmas cuando se trata de alguien público”, dijo.

Manifestó su deseo porque se encuentre a quienes son culpables, pero también que no prolifere la violencia y no sea un signo de alarma para los próximos comicios.

“Aunque probablemente es un signo del contexto en el que estamos, esperamos que este hecho no sea un acto que se repita en los comicios próximos”, expresó.

El diputado federal Benito Aguas Atlahua murió tras un atentado con arma de fuego, hecho sucedido en la comunidad de Tepenacaxtla

Violencia no se debe normalizar

El consejero Fernando García Ramos puntualizó que no se debe dar por sentado el evento, así como tampoco se debe normalizar la violencia ni las reacciones que se tengan al respecto.

“Consideremos el minuto de silencio, pero debe ser un llamado como sociedad a la reflexión de que la situación a veces es peligrosa para quienes se dedican a la vida pública, para que se investigue y se dé con los responsables, también una reflexión interna de esta situación que puede ser riesgosa y comprometer la situación de las elecciones”, manifestó.

Destacó que los comicios pasados se han desarrollado en paz y sin actos de violencia, por lo que se espera que en esta ocasión se realicen de la misma manera.

“Estas noticias nos alientan para que se cuiden las acciones y se redobles esfuerzos para que la situación sea mejor y que las elecciones se desarrollen en paz”, argumentó.

Violencia no es deseable

La consejera María de Lourdes Fernández Martínez señaló que este tipo de noticias son lamentables porque los actos graves jamás serán deseables para la sociedad.

“La violencia jamás será deseable, se busca que la empatía y la paz sean imperativos en una sociedad en la que debe prevalecer la armonía y el respeto hacia los demás”, dijo.

Reconocimiento a su labor

El secretario ejecutivo Luis Fernando Reyes Rocha recordó que el diputado le brindó al OPLE todas las facilidades para poder desarrollar las actividades relacionadas con el tema de las acciones afirmativas, especialmente en las consultas públicas.

Reconoció la labor que Aguas Atlahua tuvo como funcionario público, “él nos brindó todo el apoyo para realizar todos los procesos en su Distrito, tuvimos la fortuna de conocerlo”, expuso.

La agresión ocurrió contra el diputado federal ocurrió hoy cuando el Diputado Federal viajaba a bordo de un automóvil con dirección a la comunidad Tepenacaxtla

Indicó que siempre hubo apertura para brindar las facilidades hacia un tema que contribuye a la democracia y es respeto de los derechos de los pueblos originarios, que representaba.

“Debemos hacer un reconocimiento a su labor y a todas las acciones que hizo por brindar los espacios adecuados para que las actividades electorales siempre se cumplieran”, agregó.





