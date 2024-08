Ciudadanía mantiene una alta percepción de discriminación y desigualdad: OPLE

Según el informe País 2020, la ciudadanía en general mantiene una alta percepción de discriminación y de desigualdad por circunstancias como su condición de discapacidad, de origen étnico, de orientación sexual, de edad, de expresión e identidad de género, de clase social, afirmó la consejera electoral, María de Lourdes Fernández Martínez.

Por ello, en sesión extraordinaria del Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLEV) se aprobó el documento rector de la campaña institucional “Sí a la igualdad no a la discriminación” a propuesta de la comisión permanente de Igualdad de Género y no Discriminación.

Te puede interesar: Por proceso electoral, OPLE busca presupuesto para 2025 mayor a mil 400 mdp

“Hace unos días, al interior de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación, impulsamos y aprobamos una nueva estrategia que busca principalmente coadyuvar a los ya importantes esfuerzos institucionales que fortalecen y que también le dan un nuevo rostro a nuestra democracia. Es por ello que me siento muy entusiasmada de que se presente este documento rector de la campaña institucional Sí a la Igualdad, No a la Discriminación”.

Local Diputadas de Morena y el alcalde de Zongolica dejarán sus cargos para irse a la Cámara de Diputados

Dijo que a través de esta campaña se planea una serie de acciones encaminadas a promover entre los diversos grupos poblacionales valores, principios, una cultura de respeto, de igualdad, de inclusión y no discriminación.

“Quisiera aprovechar este espacio para resaltar solo algunos puntos que justifican la necesidad de implementar esta campaña. Y como lo mencioné también desde la sesión de la comisión, este plan tomó en consideración el informe País 2020 en el que advertimos que la ciudadanía en general mantiene una alta percepción de discriminación y de desigualdad por diferentes circunstancias, ya sea por condición de discapacidad, de origen étnico, de orientación sexual, de edad, de expresión e identidad de género, de clase social o entre otros aspectos”.

La propuesta de la campaña Sí a la Igualdad, No a la Discriminación surge como una apuesta hacia la inclusión / Foto: David Bello / Diario de Xalapa

Por lo anterior, remarcó, ante esta necesidad también de generar condiciones de equidad en el terreno de lo público, la propuesta de la campaña Sí a la Igualdad, No a la Discriminación surge como una apuesta hacia la inclusión en la que se acepta y comprende lo diverso de la sociedad.

Así, la ruta de acción consiste principalmente en difundir información sobre los derechos político-electorales de las personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria, sensibilizar a la población en general en materia de igualdad e inclusión, generar vínculos con instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil para maximizar el conocimiento de las libertades y garantías de las personas dentro y fuera de los procesos electorales.

La ruta de acción consiste principalmente en difundir información sobre los derechos político-electorales de las personas / Foto: David Bello / Diario de Xalapa

Asimismo, en auxiliar en la transversalización de la perspectiva de género al interior del OPLE Veracruz mediante la formación, capacitación y profesionalización del funcionariado electoral.

“Es así que, bajo estos puntos, durante los próximos meses estaremos materializando una campaña muy ambiciosa desde diversas acciones que, confío, nos brindarán resultados positivos para contrarrestar desigualdades y eliminar también barreras que limitan la plena participación de todas las personas”.