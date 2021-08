Orden a maestros: preparar el regreso a las aulas

Veracruz, Ver.- Aún con la alta transmisión de contagios en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río directores y maestros de escuelas públicas deberán presentarse a consejo técnico en la segunda quincena de agosto y preparar las instalaciones para el regreso presencial.

Según algunos maestros de nivel secundaria y preparatoria, la Secretaria de Educación de Veracruz envió instrucciones para que se organicen en grupos para limpiar los planteles a fin de que los alumnos regresen a sus aulas sin importar que durante el periodo de pandemia sufrieron robos y vandalismos.

El personal reconoció que “hay mucha presión” de parte de las autoridades debido a que se trata de una instrucción del gobierno federal ya que, durante su última visita a Veracruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que así lloviera, tronara o relampagueara habría clases presenciales a partir del 30 de agosto.

Escuela Carmen Serdán del puerto de Veracruz/Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

“En nuestro caso que somos nivel secundario ya nos mandaron un documento para que el 16 nos presentemos al consejo técnico y que nos organizáramos para hacer faenas de limpieza, tenemos que chapear en el caso de las que haya monte, limpiar y arreglar, la próxima semana nos brindaran más información porque sabemos que hay mucha inconformidad de los padres de familia y el regreso sería escalonado, pero no sabemos bien lo que si es que parece que hay mucha presión”, indicó, Celia una de las maestras de nivel secundaria.

Aunque también existen otras instituciones donde no se les ha proporcionado información clara sobre un regreso presencial.

“A nosotros como trabajadores no nos han mandado ningún oficio para presentarnos a laborar, según que la próxima semana se define todo pero como mamá no estoy de acuerdo, estamos en un pico de infecciones y desgraciadamente las escuelas no tiene presupuesto y los padres de familia luego no quieren apoyar”, comentó Sara, trabajadora de una institución y7 madre de familia.

En el caso de las primarias, según informes de algunos maestros, este miércoles 11 de agosto los directores están citados a una reunión con autoridades de la SEV para determinar la situación.

“Sabemos que la instrucción es regresar presencial, nosotros poco a poco ya hemos ido comunicando a los padres y obviamente no están de acuerdo, pero la información se nos proporcionara este miércoles 11 de agosto, ya nos dirán como sería el proceso, pero las primarias fueron los planteles más robados, hay algunos donde los robaron hasta tres veces, en nuestro caso solo fue una”, relató la maestra Sonia.

Las inscripciones para el nivel primaria ya iniciaron y el cobro de las cuotas ha sido un tema de inconformidad entre padres de familia debido a que no hay certeza de un regreso presencial.

Algunos padres de familia consideran que es un riesgo el regreso a clases debido a que el Covid-19 ha evolucionado con variantes que ahora afectan a los más jóvenes.

Cerca de 135 mil 380 docentes deberán impartir clases en los 23 mil 724 planteles educativos de Veracruz/Foto: Cortesía | Anuario estadístico SEV

“Como padre de familia de un niño de primaria y otro de secundaria yo creo que no es conveniente que los niños de primaria regresen a presencial porque son más pequeños y más vulnerables, ya hubo inscripciones y nos cobraron la cuota sin tener la certeza de que regresaran a presencial, en el caso de secundaria hay padres que mencionan que estos chicos ya saben cuidarse más pero que las clases deben ser escalonadas, por grupos, no todos porque la matricula es grande”, comento Damián, un padre de familia.

Aumento de contagios harán peligroso el regreso

Veracruz, Ver.- El aumento en los contagios de Covid-19, derivado de una tercera ola en la pandemia en Veracruz, haría peligroso el regreso a las aulas el próximo 30 de agosto, advirtió el presidente del Colegio de Médicos Internistas, Alejandro Quintín Barrat.

Si bien el especialista reconoció que niños y adolescentes viven una situación complicada en el desarrollo de su educación, es necesario poner en una balanza la salud física y el riesgo de contraer el virus.

“Es una situación bastante compleja, hay que tomar en cuenta varios componentes, en primera que los chicos o adolescentes están viviendo una terrible situación psicológica pero la verdad también es que en esta tercera ola es inconcebible, es una situación severa, la cantidad de casos diarios, la cantidad de muertes diarias es incluso mayor que la previa”.

En ese sentido, dijo que no existen condiciones para regresar a las aulas con clases presenciales, ya que esto generaría una serie de contagios que afectaría no solo a la población menor de edad, sino a adultos jóvenes que son padres o profesores.

Y es que dijo que no solo se trata de la exposición que los alumnos de primaria, secundaria y bachillerato tendrán en las aulas con sus compañeros, sino la movilidad que significará el usar el transporte público para sus traslados.

“La exposición el día de hoy a las escuelas sería terrible porque esto generaría una ola de contagios mucho más elevada (…), tendríamos un incremento sustancial de casos también en adultos jóvenes, lo que terminaría por desquiciar el sistema de salud”, dijo.

“Es una insensatez empezar ahora clases, igualmente es una insensatez seguir de fiesta, andar en reuniones, pasársela en restaurantes, es muy importante que seamos una sociedad responsable en lo que estamos viviendo y también los avisos que estamos viendo desde el gobierno deberían ser más responsables”.

El médico internista reconoció que hasta el mes de junio se podía pensar en el regreso a las aulas con riesgos mínimos, pero la situación en la actualidad cambió drásticamente de un momento a otro.

Incluso señaló que se tiene el riesgo de nuevas variantes del coronavirus, que no solo pueden ser más agresivos, sino que afectan con mayor intensidad a niños y jóvenes.

“Hace un mes la situación que estábamos viviendo nos podía hacer pensar que teníamos la posibilidad de implementar un método híbrido en el regreso a clases, pero esto ha cambiado con una tercera ola”.

En ese sentido, recomendó como necesario replantear el regreso a las aulas hasta el mes de septiembre, en una modalidad híbrida, siempre y cuando la situación sea distinta a la que se vive actualmente.

“Se debe continuar en línea por lo menos ahorita que pasemos esta tercera ola, porque realmente son muy pocas las escuelas que realmente tendrían la infraestructura para un regreso a clases presenciales y esto generaría una brecha muy importante entre aquellos que no tienen este acceso”, opinó el profesional de la salud.

Con información de Danytza Flores | Diario de Xalapa