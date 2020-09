ORFIS no contratará despachos para la revisión de la cuenta pública

Xalapa, Ver.- La titular del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Delia González Cobos, negó que vayan a contratar despachos para la revisión de la Cuenta Pública 2019 y dijo que la entregarán en el plazo que se les dio y que concluye en enero próximo.

"No es la intención contratarlos, nosotros lo que queremos es que sea una autoridad la que revise, no un ente privado como sería un despacho, sino una autoridad, que lo público, regrese a lo público, nosotros tenemos facultades, queremos ejercerlas y que no se transmita esa atribución a un ente privado", añadió.

Explicó que el reglamento que se publicó recientemente y que regirá a los despachos externos, está relacionado con la contratación que pudieran tener los municipios y no el ORFIS.

"Los municipios en su autonomía constitucional, ellos pueden, de acuerdo a su presupuesto y como ellos consideren tienen la libertad para que puedan contratar despachos y nosotros en esa medida, tenemos que habilitar esos despachos, por esa razón se hizo una modificación al reglamento para establecer además límites porque un despacho no puede tener la mayoría de los municipios que deciden contratar", abundó.

Insistió en que han estado trabajando horas extras, e incluso fines de semana para entregar a tiempo los resultados de la cuenta pública.

"Nos va a dar tiempo, hemos estados trabajando horas extras, hemos estado trabajando los sábados y domingos pero el trabajo va a salir, nosotros vamos a cumplir en tiempo con ese plazo que nos dio el congreso", abundó.