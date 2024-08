Organizaciones reconocen a fotorreporteros de Veracruz; enfrentan graves problemas de salud

Veracruz, Ver.- Con la entrega de un reconocimiento por parte de integrantes de distintas organizaciones obreras en la ciudad, se celebró la trayectoria de trabajo del fotorreportero Carlos Hernández Chávez y el camarógrafo Jesús Pacheco Cabrera ambos compañeros de los medios de comunicación, quienes enfrentan graves problemas de salud.

Fue en conocido café de la ciudad de Veracruz, donde los compañeros fueron homenajeados en medio de aplausos por parte de los presentes, uno de ellos no pudo asistir por motivos de salud.

¿Cuál es la trayectoria de los fotorreporteros que fueron reconocidos?

Carlos Fernando Hernández Chávez, uno de los homenajeados afirmó que se inició en el medio de manera empírica por invitación de unos amigos para colaborar en un periódico.

Explicó que empezó trabajando en el área de sociales y después pasó a la información general, actualmente trabajaba de manera independiente haciendo fotos y videos en eventos sociales.

“A mi siempre me gusto la fotografía y me invitaron a colaborar, empecé a cubrir eventos de sociales, mis primeros años fueron sociales y después en la nota general, estuve en otros medios haciendo colaboraciones hasta que enferme hace cinco años me enferme, tengo cáncer”, expresó.

Los compañeros fueron homenajeados en medio de aplausos por parte de los presentes, uno de ellos no pudo asistir por motivos de salud | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

Indicó que hace cinco años tuvo su primera intervención quirúrgica por un tumor en la parte izquierda de su cuerpo donde se le retiró el riñón, sin embargo, hace un par de meses la enfermedad regresó más agresiva.

“El año pasado me resurgió el tumor, ahora del lado derecho, es la glándula suprarrenal me esta afectando el hígado y el pulmón, estoy en tratamiento, no quiero operarme porque mi estado de salud está muy débil, siempre fue delgado, pero he bajado 22 kilos, ojalá logre pasar la enfermedad, nunca me he dejado, sigo luchando”, indicó.

Comentó que por la enfermedad dejó de trabajar, no cuenta con seguridad social y subsiste con la ayuda de sus padres, donaciones de amigos y compañeros y algunas rifas que hace.

En tanto, Jesús Pacheco Cabrera no pudo asistir al evento por motivos de salud, pero se sabe que tiene una trayectoria de 37 años | Foto: Archivo / Diario de Xalapa

Dijo que la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) en Veracruz le ha brindado algunos apoyos.

En tanto, Jesús Pacheco Cabrera no pudo asistir al evento por motivos de salud, pero se sabe que tiene una trayectoria de 37 años trabajado en el área de noticias de una televisora local.