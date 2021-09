Otra escuela cierra por caso de Covid

Córdoba, Ver.- Luego de darse a conocer que en la primaria José María Pino Suárez de la localidad 20 de noviembre en Córdoba se registraba un caso de Covid-19 entre el personal docente, fue la agente municipal, Fermina Hernández Sarmiento quien confirmó el hecho, este lunes se cancelaron clases presenciales.

A través de una entrevista telefónica, la agente declaró que el pasado domingo la directora de la institución, Josefina Vázquez, le escribió para darle a conocer el caso de Covid-19 en una de las docentes, sin dar información desde cuándo se contagio, el lunes la escuela cerró sus puertas y será así hasta el 15 de septiembre.

"Me mandó un mensaje la directora ayer (domingo), es verdad el caso por ello no se presentaron hoy a clases, desconozco de que grado escolar sea la maestra, no me quise meter más al tema".

Fermina Hernández, dijo que ayer dio aviso a la Jurisdicción Sanitaria No.6 de la ciudad para que entre hoy y mañana se acuda a desinfectar la escuela.

Fue a través de un aviso urgente en las redes sociales de la institución que la escuela primaria José María Pino Suárez notificó a la sociedad escolar del caso Covid-19 quedando suspendidas las clases a partir de este lunes.

"Hace de su conocimiento que por caso confirmado de Sars-Cov-2 (Covid-19) entre la autoridad docente y teniendo conocimiento nuestra autoridad superior, por seguridad de toda la comunidad escolar se acuerdan las siguientes medidas suspender temporalmente las clases presenciales a partir de este lunes", se lee en el aviso.

Dicho comunicado esta fechado el 4 de septiembre donde además se lee será el sector salud de la ciudad de Córdoba el encargado de proceder según corresponda la medida de sanidad para el Covid-19.

Buscando versiones a través de los números telefónicos que especifican son de la institución se tuvo el contacto con una mujer que mencionó laborar ahí pero de forma tajante cortó la comunicación con la reportera de este medio.

Primaria José María Pino Suárez de la localidad 20 de noviembre / Foto: Jaime Ramírez | El Sol de Córdoba

En una visita a la escuela, esta luce vacía, con candados y cadenas y únicamente la señora del aseo es quien se encuentra laborando.