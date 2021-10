Otra vez roban en institución que ayuda a mujeres con cáncer

Veracruz, Ver.- Por segunda ocasión fueron hurtadas las instalaciones de la Casa Mujeres Apoyando Mujeres (MAM) en menos de 48 horas.

Apenas el pasado sábado sujetos desconocidos robaron las instalaciones del centro de apoyo y este lunes nuevamente los delincuentes se introdujeron a estas instalaciones ubicadas en el centro de la ciudad llevándose consigo la bomba del agua, tubería de cobre y tapas de aljibe.

Te puede interesar: Ahora roban transformadores, ya no solo cables

La presidenta de la asociación, Roxana Guízar Valladares, exhorta al propietario del terreno con el que colinda Casa MAM que cerque su predio, a fin de evitar que personas ajenas se introduzcan al inmueble, pues señala que el lugar se ha convertido en un nido de malvivientes que cometen sus fechorías en los alrededores.

Local

“Necesitan cercar es un foco de infección se van a drogar, hacer del baño, y a tirar lo que se roban porque un chorro de vestidos de que los robaron en algún lado y los tiraron ahí y por ahí se están metiendo porque quedó una escalerita”, demanda la activista.

Del mismo modo llama a las autoridades que refuercen la vigilancia a la altura de la Escuela Náutica Mercante "Fernando Silíceo", zona donde se ubica este centro asistencial.

Cabe recordar que en estas instalaciones se brinda apoyo y atención a las mujeres que padecen cáncer, y el pasado sábado fue descubierto un robo por ladrones que robaron equipo de cómputo y dinero en efectivo que había sido recaudado de las diferentes actividades que realizan y que sería utilizado para la compra de medicamentos.

Guizar Valladares señala que lo más lamentable es que se robaron un disco duro con información vital para el seguimiento de las mujeres con cáncer.

Pide a la persona que haya robado la computadora que la haga llegar a la Casa MAM, ya que no habrá represalias contra nadie.

“No hay represalias, que ahorita es por ellas, que no los haga llegar de cualquier forma, no los mande por paquetería o a la persona que se lo lleven a vender, tenemos las fotografías, dejaron la cajita, el disco duro se lo van a vender en 500 pesos, y para nosotros es toda la vida, más que todo lo que se han llevado es el disco duro”, concluye.