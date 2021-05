Otro ataque de feroz perro; mordió a niño

Boca del Río, Ver.- A una semana del ataque de un perro a una mujer quien murió tras las heridas, el martes se registró la agresión de otro canino contra un menor de edad en el municipio de Boca del Río.

En entrevista con Jazmín Hernández Montiel madre de la víctima de 13 años relató que durante la tarde del martes, su hijo fue atacado por un perro de la raza “wimaraner” en las calles de Conquistadores y Juan Pablo II en el fraccionamiento Virginia en el municipio antes mencionado.

Indicó que caminaba junto a su hijo rumbo a su domicilio cuando sorpresivamente un perro atacó al menor.

Policiaca

Señaló que el dueño del animal no prestó ningún auxilio al menor sino al contrario huyo del lugar luego de expresar que no tenía sangrado y que su perro ya estaba vacunado.

“Íbamos caminando y vimos a un perro que venía con su dueño, el perro llevaba correa, pero su dueño no supo manejarla y el perro se le aventó a mi hijo, le mordió el costado izquierdo a la altura de las costillas y el dueño del animal no nos auxilió en lo más mínimo, el señor solo dijo que no estaba sangrando y que su perro estaba vacunado y se fue, la verdad en ese momento mi prioridad era atender al niño porque se botó al piso del dolor”, explicó.

Comentó que según versiones de los vecinos hay muchas quejas e inconformidades contra el animal porque su raza es grande y suele aventarse a la gente por lo que no descarta que ya haya mordido a otras personas.

“El señor huyó y lo estamos tratando de rastrear por medio de los vecinos, al parecer vive por esos rumbos y es que el se hubiera quedado ahí a auxiliarnos, decirme voy por la tarjeta de vacunación, pero nada, se fue y nuestros vecinos comentan que es de por ahí, casi no hay perros de esa raza y que lo han visto pasear por la zona”, agregó.

La entrevistada mencionó que su hijo fue atendido y se encuentra en reposo por el dolor que presenta tras las heridas.

“Mi hijo tiene dolor, esta bajo antibiótico, esta tomando antinflamatorios, se le mandaron unos lavados tres veces al día y hay que estarle desinfectado, está en observación por que desconocemos el estado de salud del perro y por si presenta algún síntoma”, dijo.