Hasta 4 horas esperan pacientes del ISSSTE para agendar cita de especialidad

Desde una hasta cuatro horas es el tiempo que los derechohabientes del ISSSTE en la capital veracruzana deben esperar para recibir su medicamento o agendar una consulta de especialidad.

El 11 de noviembre fue la fecha en que se abrió la agenda 2025 para citas de especialidades, lo que ha generado largas filas en todos los módulos que se tienen en la clínica de la calle Fraternidad, colonia Obrero Campesina, en la zona de San Bruno.

Solo una persona para atender a derechohabientes

De acuerdo con los derechohabientes, la situación se generó porque en cada uno de los módulos hay únicamente una persona que atiende y son decenas las personas que buscan una cita para el próximo año.

Al respecto, la representación del ISSSTE en Veracruz aseguró que las largas filas se deben a la apertura de la agenda de citas y rechazó que se hayan cancelado las cirugías.

Este martes, decenas de personas, la mayoría de ellas adultos mayores, hicieron largas filas en los módulos que tiene la clínica, así como en el área de farmacia, la cual era atendida por dos personas.

"Se informa que por motivo de inventario nacional se suspenderá el servicio de farmacia el día viernes 15 de noviembre a partir d las 16:00 horas", es el mensaje que se lee en la ventanilla de la farmacia.

Ahí, los adultos mayores aseguraron que debieron esperar hasta una hora para recibir sus medicamentos ante el cúmulo de personas que llegaron para surtir sus recetas.

"Aquí yo llevo casi una hora, ya estoy cansada, pero tengo que aguantar porque no me queda otra, no hay dinero para comprar tanta medicina", expuso Valeria Sánchez.

En esta clínica, la cual recibe pacientes de Xalapa y varios puntos de la entidad, hay tres módulos en los que se pueden solicitar las citas. En cada uno de estos módulos se cuenta con una persona que realiza las citas, a través de un sistema electrónico.

¿Qué se hace para poder formarse?

Para poder formarse en estos módulos, primero se tiene que pasar con una persona responsable que se encuentra en los pasillos y entrega una ficha (cuadrito de papel con número escrito con plumón) que corresponde al turno que les corresponde.

"Para colmo se fue el sistema, hay que tener paciencia en lo que llega para poder agendar", dijo la responsable del módulo 1, mientras informaba por radio comunicador el error en la computadora que no le permitía avanzar en su labor.

"Para poder agendar su cita el carnet debe tener sello de vigencia del año en curso y fotografía reciente", se lee en una hoja pegada en el cristal de cada uno de los módulos.

En éstos, además, se informa que: "la agenda 2025 está disponible, agenda tu cita a partir del 11 de noviembre de 2024 en horario de 8:00 a 20:00 horas".

Y también se cuenta con una solicitud:

Para cancelar una consulta tiene que ser con tres días de anticipación

En el Módulo 1 se realizan las citas para audiología y foniatría, cardiología medicina interna, reumatología, otorrinolaringología, pediatría, urología, valoración anestésica y nefrología.

En el Modulo 2 se pueden hacer citas para endocrinología, clínica del dolor, neumología, medicina física y rehabilitación, psicología y traumatología y ortopedia. Mientras que en Módulo 3 se realiza la admisión de pacientes.

Además, se cuenta con las especialidades médicas de:

Alergología antología

Cirugía

Dermatología

Ginecología y obstetricia

Neurología

Psiquiatría

Oftalmología

Según lo dado a conocer por los derechohabientes, algunas citas son programadas para dentro de dos, tres o hasta cinco meses, de acuerdo a la disponibilidad.

"La verdad es que yo tengo muy mala experiencia con este servicio, casi no lo ocupo y ahora lo necesité porque quería una incapacidad, pero no me la dieron, ahorita tardé una hora en la farmacia y más de tres en la fila para tener una cita con el alergólogo para mi hijo", comentó Francisco Ibarra.

Destacó que, aunque llegó temprano para aprovechar la mañana, no le fue posible hacer otro tipo de actividades ante el retraso en las filas.

Valentín Herrera destacó que tuvo que esperar casi cuatro horas para hacer una cita, pues mientras esperaba en la fila el sistema se fue "unas cinco veces".

"Ya estamos desesperados, en mi caso, yo trabajo tarde, pero hay gente que pide permiso en sus trabajos y no logra regresar a tiempo, la verdad es que se necesita más personal, más gente atendiendo y mucha más empatía con los pacientes", expresó.

¿Qué dice el ISSSTE sobre el atraso para hacer citas en la clínica en Xalapa?

La representación del ISSSTE en Veracruz, a través de su área de prensa, señaló que la afluencia de derechohabientes suscitada desde ayer lunes se debió al inicio de programación de citas médicas de especialidad para 2025.

"El instituto subraya que el proceso continúa a diario para que la derechohabiencia tenga acceso a las citas disponibles", se expuso en una tarjeta informativa.

Asimismo, se indicó que respecto a la supuesta cancelación de cirugías, "esta clínica hospital niega dicha aseveración, ya que los procedimientos quirúrgicos se llevan a cabo con normalidad, tal como sucedió en fechas recientes con una jornada de cirugías de cataratas a 300 pacientes, quienes fueron intervenidos de forma exitosa".

"La Clínica Hospital ISSSTE Xalapa refrenda su compromiso con la atención de todas y todos los derechohabientes y reitera que fortalecerá el proceso de calendarización y atención médica para que estas se realicen ágil y eficazmente", agrega el documento.