Pacientes infectados en clínica de Veracruz continúan en observación en el IMSS

Veracruz, Ver.- A una semana de que pacientes renales se infectaran con una bacteria en la clínica Santa Lucía de Veracruz, algunos ya fueron dados de alta y otros continúan recibiendo la atención médica en el IMSS para determinar el tipo de contagio.

¿Qué pasó con los pacientes que fueron infectados en la clínica de Veracruz?

Servando Pérez Chaparro, una de las víctimas mencionó que aunque su salud ha mejorado luego de haber contraído una bacteria, sigue hospitalizado en la clínica del IMSS ubicada en la avenida Cuauhtémoc.

Relató que el pasado jueves, mientras estaba siendo atendido en la clínica Santa Lucía, se empezó a sentir mal y pidió que lo enviaran al IMSS para que se atendiera.

“Me pusieron el catéter nuevo y de ahí me mandaron a la clínica Santa Luca, el día jueves llegue bien y a la hora y media que estaba conectado me empecé a sentir mal, tenía escalofríos, temperatura, le pedí a la doctora Karla que me diera una orden para irme al IMSS para internarme, llegue muy mal”, dijo.

Comentó que una vez que llegó al IMSS de Cuauhtémoc, el personal médico que lo atendió le comentó que la orden que llevaba no correspondía a los síntomas que presentaban.

“De la hoja que me dieron en la clínica la doctora del IMSS me dijo que era falsa, que porque no correspondía a lo que yo traía, que los síntomas eran otros, no se por qué, que ganaban con ocultar eso, es extraño pero fue una cadenita porque llegue yo, luego llegó otro igual con los mismos síntomas, luego otro, somos varios, como 30 o 40”, expresó.

Mencionó que hasta ahora se desconoce qué tipo de bacteria es la que los infectó y aunque algunos ya han sido dados de alta, otros, como él, permanecen hospitalizados.

Esta mañana, a las instalaciones se les colocó un aviso de suspensión luego de que dicha clínica fue señalada por pacientes



“No podría decirle cuantos ya fueron dados de alta, sé que algunos ya se fueron, pero en mi caso aquí sigo hospitalizado, solo me dicen que es una bacteria en la sangre, pero no sé qué tipo de bacteria, quizá esté unos tres o cuatro días más”, refirió.

Servando mencionó que lleva tres años tratándose en la clínica Santa Lucía y nunca había ocurrido una situación similar.

Suspensión a la clínica de Veracruz

Este viernes la clínica Santa Lucía fue suspendida en sus actividades y en una tarjeta informativa el IMSS informó que respecto a los pacientes que recibían el servicio de hemodiálisis en dichas instalaciones serán distribuidos para ser atendidos entre la Unidad de Hemodiálisis de la Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) No. 242, la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades No. 14 y un proveedor externo de la ciudad de Veracruz.

Esto debido a que la autoridad sanitaria correspondiente suspendió el servicio en la clínica de hemodiálisis Santa Lucía.

Se indicó que el IMSS en Veracruz Norte se ha puesto en contacto directo con cada uno de los pacientes para informarles sobre la programación de sus sesiones de terapia sustitutiva de la función renal, a quienes les garantiza un servicio de atención segura y de calidad.