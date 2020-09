Padre pide a Fiscal investigar presunto abuso sexual cometido a su hija por parejas de su exesposa

Veracruz, Ver.- Con el presunto consentimiento de la madre una menor de edad es víctima de presunto abuso sexual en la ciudad de La Antigua y producto de esos abusos está a punto de convertirse en madre, denunció Rey Adán Rosales Álvarez padre de la víctima.

En entrevista indicó que, aunque ya presentó dos denuncias ante la Fiscalía de Cardel las autoridades no han ejecutado ninguna acción y por el contrario le interpusieron orden de restricción.

Detalló que desde hace dos años detectó que una de las parejas de la madre de su hija hizo tocamientos contra la menor que en ese tiempo tenía 11 años y aunque trató de prevenir que su hija fuera víctima de algún tipo de abuso, su exesposa le impidió verla y tener contacto.

“Yo cada semana le llevaba dinero a la niña y tenía derecho de tener a mi hija dos días a la semana, pero cuando me presentaba en la casa, mi exesposa y su pareja llamaban a la policía, me llegaron a golpear y detener y poco a poco me fueron alejando de mi hija. Yo presenté una primera denuncia en el 2010 porque no me permiten ver a mi niña”, dijo.

Explicó que su expareja de nombre Ana María “N” tiene relaciones con diferentes hombres, todos duermen en la casa, conviven con la menor e incluso se quedan solo con ella.

Mencionó que de acuerdo a las investigaciones que realizó con vecinos y conocidos, todos le alertaron que las parejas de su exesposa no eran personas de bien incluso algunos tenían antecedentes penales y que había rumores de que tanto la madre de la menor como la abuela recibían dinero de los hombres con tal de permitirle estar con la niña.

“Tengo fotografías que ella misma publica en sus redes sociales donde se reúne en su casa con sus amigos y parejas, ahí toman, se emborrachan, no es un ambiente sano para una menor y los vecinos saben de los abusos que se cometen porque mi niña cumplió 14 años el pasado 12 de septiembre y resulta que tiene 9 meses de embarazo, como fue posible eso, si es una niña”, declaró.

El desesperado padre de familia pidió la intervención de la titular de la Fiscalía General de Justicia para que se investigue pues, aunque interpuso dos denuncias, ninguna prosperó y su pequeña está a punto de ser madre siendo una menor que presuntamente ha sufrido de abuso sexual.

Y es que alertó que su expareja es madre de otras dos menores que podrían ser víctimas de la misma situación.

“Yo pido a la Fiscal que me escuche, que conozca este caso, mi niña está siendo abusada y su madre esta consciente, yo quise prevenir pero nadie me escucho y ahora mi niña está por aliviarse, yo tengo otra pareja y soy padre de otra niña, trabajo como albañil y trato de ser responsable y buen padre, quiero que se haga justicia por mi hija”, fue la demanda del padre de familia.