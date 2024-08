Padres de familia de la Escuela Experimental denuncian irregularidades administrativas y docentes

Padres de familia de la Escuela Secundaria General Experimental, ubicada en la colonia 21 de Marzo, de esta ciudad, expresaron su inconformidad por la problemática que enfrenta esa comunidad estudiantil.

¿Qué exigen los padres de familia de la Escuela Experimental en Xalapa?

Exigen a las autoridades educativas su intervención para que no se afecte el nivel académico porque algunos profesores no cumplen con las asistencias y se interrumpen clases de forma regular.

Además, se quejan de que la cuota que les cobraron por concepto de la inscripción aumentó de mil a mil 200 pesos, sin que hubiera una asamblea que acordará esa alza.

Los dos temas preocupan por igual. “Consideramos que es importante que las autoridades conozcan las diversas situaciones que están afectando a nuestros hijos porque desde la dirección permiten que algunos profesores falten o sean prepotentes con los alumnos”, señalan padres de familia.

Los padres Pedro Hernández Altamirano y Ana Ramos Pérez, exponen que la problemática comenzó a complicarse hace ya varios meses atrás, porque “desaparecieron los recursos que dieron por concepto de las cuotas y no se terminaron las obras comprometidas”. Eso detonó la situación, pero también estaban presentes anomalías el asunto del nivel académico dado que hay problemas “porque hay maestros no cumplen, faltan mucho, dan muchas horas libres y organizan eventos para no dar clases”.

Padres de familia expresaron su inconformidad por la problemática que enfrenta esa comunidad estudiantil | Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

Ahora, resulta que para regresar a clases se toparon con que aumentaron la “cuota” escolar sin que hayan organizado una asamblea de padres. “Tememos o creemos que los representantes de la Asociación de Padres de Familia están coludidos con la dirección de la escuela y eso no puede permitirse porque finalmente la situación detonará como en otros planteles de la ciudad”.

No están de acuerdo en que se haya incrementado la cooperación de padres de familia de mil a mil 200 y que si tienen dos hijos debes pagar 400 por el segundo, eso es inconcebible, dijeron.

Además lo que se supone es una aportación voluntaria no lo es, porque se condiciona la inscripción al pago. “Primero pagas, luego apuntas a los alumnos al nuevo ciclo escolar, como se hacía antes”, dijeron.

Ante esta situación, exponen que es necesario que las autoridades educativas estatales investiguen los hechos de la dirección protegiendo a profesores prepotentes y faltistas y la relación extraña con los representantes de la Asociación de Padres de Familia, porque en este momento son interinos y que no acuerdan con los papás sino con las autoridades educativas del plantel, ubicado en la colonia 21 de Marzo, de esta capital.

Instan a que la dirección y los padres que manejan los recursos respeten los reglamentos, “porque de lo contrario se comete un delito que tiene responsabilidad penal”, concluyeron.