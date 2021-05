Padres de familia denuncian desabasto de medicamentos en el HAEV

Veracruz, Ver.- En protesta por la falta de medicamentos para la atención del cáncer, padres de familia protestaron a las afueras del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz (HAEV) en esta ciudad.

En voz de la señora Cora de Jesús Rodríguez el grupo de inconformes denunció que algunos menores llevan hasta cinco meses sin recibir el medicamento complementario a sus tratamientos.

Indicó que pese a las quejas que han presentado el director del Hospital no se ha dado el tiempo para atender a los padres de familia mientras que sus hijos empeoran su estado de salud.

“El motivo de la manifestación es que otra vez no hay medicamentos, no se pueden hacer las quimios porque faltan medicinas y los que si la reciben requieren de pastillas para complementar el tratamiento, hay niños que tienen más de 4 meses sin recibir sus medicamentos complementarios (..) el director no nos atiende y nuestros hijos tienen el riesgo de empeorar su salud”, dijo.

Alertó que algunos infantes han recaído en su salud debido a que no complementan el tratamiento ya que no es solo la quimioterapia, sino que requieren de medicinas.

Los desesperados padres urgieron a las autoridades de la Secretaría de Salud atender este problema porque la salud de sus hijos está de por medio.