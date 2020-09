Padres de familia denuncian presunto acoso sexual en escuela de enfermería

Veracruz, Ver.- Padres de familia de la escuela auxiliar de enfermería “Amparo de la Torre Pazos” perteneciente a la Cruz Roja denunciaron el presunto acoso cometido por un maestro en complicidad con la coordinadora de la institución.

De acuerdo a la queja de los padres de familia, durante una clase a través de la aplicación Zoom fue grabada la conversación de dos maestros, que al parecer no se percataron que estaban frente al grupo y que hacían referencia a una alumna de 16 años.

Según la conversación, el maestro de nombre Manuel de Jesús “N” le comenta a la maestra, Esperanza “N”, que a su vez es la coordinadora de la institución que la alumna “no se ve mal” y que “esta bonita”, lo que padres de familia calificaron como comentarios sugestivos con tendencia a acoso.

Los alumnos captaron esa conversación pues se dieron cuenta que se hablaba de una compañera del tercer semestre.

“Esta situación se presentó el 15 de septiembre, al parecer los maestros no se dieron cuenta que estaban en línea y como madre de la menor a la que hace referencia me pareció una falta de respeto, una situación de acoso, somos muchos padres preocupados más que nada por nuestras hijas”, dijo la madre de la alumna a la que hizo referencia el maestro en su conversación.

Indicó que al parecer la directora tuvo conocimiento de lo sucedido y ya se tomaron acciones con el maestro sin embargo también pidió que se actúe contra la coordinadora al no haber hecho nada para rectificar al profesor y seguirle el juego cuando su trabajo es vigilar y poner orden.

“No he tenido oportunidad de hablar con la directora, se atravesó esto del descanso del 16, me comunique con ella y dijo que iba a investigar, pero si somos muchos padres que queremos que se actúe contra el maestro y la coordinadora, no podemos permitir este tipo de situaciones”, agregó.