Padres de familia exigen docentes para Telebachillerato de Mata de Pita en el puerto

Boca del Río, ver.- Madres de familia del Telebachillerato Mata del Pita se manifestaron en la Delegación de la Secretaría de Educación de Veracruz para quejarse de la falta de maestro.

Acusaron que sólo hay uno para cien alumnos, el otro no se presenta desde hace dos años.

La señora Benita Flores Pacheco, informa que tienen dos ciclos escolares con la falta de docentes.

Menciona que en ocasiones debe suspender clases a los de segundo grado o cuarto porque no se da abasto. Ante ello ponen a personal administrativo al frente del grupo pero al no estar capacitados no enseñan.

Explica que tras varios reclamos les habían asignado un docente de interinato, sin embargo fue removido, presentándose nuevamente el problema.

Dicen saber que aparentemente hay otro maestro adscrito al plante, pero nunca asiste a dar clases porque se encuentra de incapacidad.

"Están que nos van a mandar maestros y nos van a mandar maestros, nos mandaron uno de intinerato; ahora nos dicen que hay uno de planta, pero está incapacitado e incapacitado y que nunca asiste, nunca se le acaba la incapacidad. Nuestra inconformidad es que nos manden un maestro de intinerato otra vez, o que nos manden de planta o que nos manden otro".

La madre de familia expresa su preocupación debido a que se aproxima el siguiente ciclo escolar e ingresarán 60 alumnos más, además de los que reprobaron y regresarán a las aulas.

Recuerda que este plantel educativo se encuentra rodeado de varios fraccionamiento de nueva creación y la demanda de espacio en ese plantel seguirá creciendo.

“Ya nos van a hacer falta dos maestros porque son cien alumnos y vienen 60 más para el nuevo ciclo escolar más los niños que reprobaron y que van a ingresar de nuevo. Solamente hay un maestro que cubre artes, humanidades, ciencias de la salud, administrativas y todo. Eso lo lleva un maestro psicólogo”.

Menciona que han girado oficios a Xalapa y a la delegación pero no reciben respuesta.

En este tenor, los padres de familia demandan a las autoridades educativas que envíen dos maestros al telebachillerato, pues aunque en ocasiones el personal administrativo apoya en la impartición de clases, no es suficiente y los alumnos se quedan sin recibir su instrucción educativa.