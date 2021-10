Padres de familia piden reparación de escuela, temen que cerro se desgaje sobre el inmueble

Padres de familia de la escuela primaria "Leonardo Pasquel", de la colonia El Porvenir de Xalapa, se manifiestan en la plaza Lerdo para pedir a las autoridades la reparación del inmueble.

Indicaron que requieren con urgencia un muro de contención, ya que la escuela se encuentra pegada a un cerro que podría desgajarse con las lluvias, pues con el paso del huracán Grace una parte de este se deslavó.

Paula García y María Cecilia Villegas, madres de familia, señalaron que la escuela ha estado en malas condiciones al menos desde hace tres años y, aunque han recurrido a las autoridades en varias ocasiones, no han logrado que se le brinde la atención que requiere.

Destacaron que, además del muro de contención, requieren la instalación de los baños, pues no tienen ni lavabos, ni tazas para el uso de los menores.

"No tiene lavabos, tampoco baños, la escuela está en muy malas condiciones, siempre ha estado así, pero con el huracán la situación empeoró porque se ubica cerca de un cerro y este se desgajó", dijeron.

Las madres de familia pidieron a las autoridades estatales y educativas prestar atención a la escuela, pues, mencionaron, requieren que sus hijos regresen a clases presenciales.

"Nosotros no sabemos porque casi no estudiamos y si no regresan a clases nuestros hijos no van a aprender, van a quedar como nosotros sin estudios, eso es lo que queremos evitar", comentaron.