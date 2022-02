Padres de familia toman escuelas; exigen la asignación de cuatro maestros en escuela de Veracruz

Veracruz, Ver.- En protesta por la falta de cuatro maestros en la escuela primaria “Felipe Gardoqui Olmos” y “Sor Juana Inés de la Cruz” en sus turnos matutito y vespertino, padres de familia tomaron las instalaciones para exigir a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) la asignación de los docentes debido a que los que estaban antes, se jubilaron en el mes de septiembre.

Con pancartas en mano el grupo de padres tomó el plantel ubicado en la colonia Progreso de la ciudad de Veracruz como demanda para que el titular de la SEV Zenyazen Escobar García atienda su solicitud.

Según relatan los inconformes, los maestros que faltan son para cubrir los grados de tercero y cuarto en los turnos matutino y vespertino.

En el caso de los padres de la escuela “Felipe Gardoqui Olmos” en su turno matutino, contrataron maestros externos para que sus hijos no perdieran clases en lo que asignaban a otros profesores sin embargo ya no tienen más dinero para seguir pagando.

“Con muchos esfuerzos los padres de familia nos cooperamos para contratar un maestro externo para nuestros hijos, para que no se atrasaran más porque de por si con la pandemia y las clases en línea fue muy difícil, estaban bastante desorientados y gastamos 12 mil pesos en el pago del mes de octubre y parte de noviembre, ya estamos en febrero y aún no han asignado maestro, nosotros ya no tenemos dinero”, es que queja general de los padres.

Por su parte el supervisor de zona, Marcos Luna Córdoba aclara que se han hecho las gestiones ante la SEV, pero a la fecha no se han asignado a los maestros.

“Es una acción respetable de los padres, se han hecho las gestiones, pero hasta ahora no nos han puesto a los maestros que faltan ya vamos para cinco meses”, reconoce el entrevistado.