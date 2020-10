Padres de niños con cáncer venderán comida para comprar medicamentos

Veracruz, Ver.- Con la venta de comida o ropa padres de familia buscarán comprar los medicamentos que urgen en el Hospital Pediátrico de la ciudad de Veracruz para que sus hijos puedan tener sus quimioterapias.

De acuerdo con Yunueth Yazmin Segovia madre de un menor con linfoma de Hodgkin desde hace varias semanas el hospital no cuenta con el ondansetrón y la vincristina, medicamentos básicos para la atención del cáncer.

Indicó que hay mucha incertidumbre entre los padres de familia ya que desde principios de año les suspendieron el seguro que cubría los gastos para la atención de los pequeños y de los medicamentos que hacen falta no se les proporciona información de si habrá o ya no o tendrán que cubrirlo por su cuenta.

“No sabemos que va a pasar, no nos dicen nada, estamos muy preocupados porque nos cancelaron el seguro de gastos y no hay fecha para que nos los devuelvan quizá ya es suspensión definitiva y hemos pensando buscar los medicamentos de nuestra propia cuenta poner en venta playeras, comida o algo porque las medicinas obviamente son muy caras y por ejemplo el ondansetrón es como un paracetamol y en algunos casos se debe tomar cada 8 horas para que los niños no tengan mareos, vómitos”, explicó.

Confirmó que el pasado jueves falleció un menor de dos meses de edad a acusa de la falta de medicamentos debido a que la demanda es alta pues en un principio se atendían entre 30 a 40 niños y la lista ha ido aumentando ya que en el Centro Estatal de Cancerología ubicado en la capital del estado ya no están ingresando a niños y los están mandando para que sean atendidos en Veracruz.

Sin embargo, pese a la demanda irónicamente los recursos para la compra de medicamentos han disminuido y los procedimientos para su compra han cambiado durante la presente administración federal.

“Antes del recurso que destinaban al Hospital Regional se iba distribuyendo para determinadas cosas, había una cantidad para la compra de los medicamentos, pero ahora todo cambio y mandan los medicamentos de México ya aquí no se maneja dinero”, dijo.