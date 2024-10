3 meses sin clases en el CAM 62 de Boca del Río; padres piden docentes

Veracruz, Ver.- Al menos 20 menores con distintas condiciones no han podido regresar a clases ante la falta de maestros en el Centro de Atención Múltiple de Educación Especial (CAM) 62 ubicado en el fraccionamiento La Tampiquera en el municipio de Boca del Río, denunciaron padres de familia.

¿Por qué no cuentan con docentes en el CAM 62 de Boca del Río?

En voz de Corina Cuevas Linares, presidenta de la Sociedad de Padres de Familia de dicha institución, los alumnos no han podido iniciar el presente ciclo escolar porque dos maestros se fueron de permiso por tiempo indefinido sin goce de sueldo y no se cubrieron las vacantes.

Explicó que por esta falta de docentes se enviaron documentos a la Secretaría de Educación de Veracruz y a la delegación de la SEV y hasta la fecha no han tenido respuesta.

“Ya se mandaron oficios a Xalapa, enviamos la documentación a la subsecretaría de Educación y no hemos recibido respuesta. La logré contactar por redes y me pidió que mandara los documentos, pero ya no nos volvieron a contestar, todos los días le escribo, fuimos a la delegación de la SEV en Veracruz, tuvimos una reunión con la delegada y nos dijo que iba a revisar el caso y hasta ahora no nos resuelven nada”, expuso.

Al menos 20 menores con distintas condiciones no han podido regresar a clases / Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

Indicó que se trata de 20 menores con distintas discapacidades que se están atrasando ante la falta de clases y que perderán todo lo que habían avanzado en el ciclo pasado.

Te puede interesar: Estos ayuntamientos donarán terrenos para construir escuelas en Veracruz

“Si en sus artículos dicen que la educación es para todos, entonces aquí están violando los derechos de los niños porque no se les asigna ningún maestro y se supone que se deben cubrir las plazas”, dijo.

Local Crece el interés de mujeres por estudiar una ingeniería en la UV

Cuevas Linares mencionó que además de que los menores están retrasando su educación, los padres de familia también están siendo afectados porque la mayoría trabaja y tienen que andar buscando algún familiar para que se haga cargo de sus hijos porque no cuentan con los recursos para llevarlos a otra institución.

Los padres de familia llamaron a la Secretaría de Educación de Veracruz que atienda esta situación, pues ya van tres meses sin clases y ya se acercan las vacaciones decembrinas.

Con pancartas en mano, el grupo de padres de familia llegaron acompañados con algunos alumnos para demandar solución a este problema porque, hasta el momento, han sido ignorados por las autoridades.

Mantente informado de este y más temas en nuestro canal de YouTube ⬇️