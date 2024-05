Escuelas de Veracruz en crisis: padres pagan pipas de agua para abastecer planteles

Veracruz, Ver- Ante la escasez de agua en la zona conurbada, padres de familia de algunos planteles educativos han tenido que pagar por el servicio de pipas para suministrar solucionar el problema y que sus hijos no pierdan clases.

De acuerdo con Marisela Rincón Salazar, integrante de la sociedad de Padres de Familia de la escuela Constitución de Apatzingán número 2 ubicada en la colonia Pocitos y Rivera, hace un par de semanas se tuvieron que suspender clases debido a la falta de agua.

“Las clases se han tenido que suspender porque no ha habido agua, como estamos en alto no hay presión y no sube el agua y no se puede tener a los niños sin agua, además que también hemos tenido algunos problemas con la luz”, dijo.

En ese sentido mencionó que los padres de familia han tenido que destinar un recurso extra para comprar pipas de agua y suministrar el servicio los planteles Constitución de Apatzingán 1 y Constitución de Apatzingán 2 que se encuentran en la calle de Velázquez de la cadena de la colonia antes mencionada.

¿Cuántos alumnos han sido afectados por la escasez de agua en Veracruz?

Evitó revelar el costo de lo que se ha pagado por pipa, pero comenta que todos los padres de familia han cooperado porque se trata de un beneficio para más de 400 alumnos en ambos planteles.

“Hemos tenido que pagar para que vengan las pipas y nos traigan agua, a veces vienen regaladas y otras nos cooperamos, no es mucho, pero es para que nuestros hijos no pierdan clases”, externó.

Los padres de familia comentaron que hay otras escuelas en la misma situación, ya que el problema de la falta de agua es en toda la zona conurbada.

Marisela Rincón Salazar, integrante de la sociedad de Padres de Familia de la escuela Constitución de Apatzingán | Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

“Sabemos que no es la única escuela con esta situación, hay escuelas que están peor, aquí hemos padecido lo del agua y lo de la energía eléctrica, por ejemplo, hoy (lunes) se fue la luz y para no perder más clases se tuvo que sacar a los alumnos a tomar clases afuera”, dijo otra de las madres.

Desde hace varios días el Grupo MAS dio a conocer que el río Jamapa, que es el principal abastecedor de agua, presentaba una baja significativa que estaría impactando en por lo menos 100 colonias de Veracruz y Medellín de Bravo.