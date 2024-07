Protestan nuevamente por falta de aire acondicionado en el Hospital Pediátrico de Veracruz

Veracruz, Ver.- Familiares de niños que son atendidos en el Hospital Pediátrico de Veracruz, se manifestaron la mañana de este jueves 4 de junio para pedir la intervención de autoridades estatales para resolver la falta de aire acondicionado en el nosocomio.

¿En qué zonas del Hospital Pediátrico de Veracruz falla el sistema de aire acondicionado?

María Elena Aguirre Viveros, madre de un niño con cáncer, indicó que desde el pasado lunes se padece la falta de aire acondicionado. En el área de oncología son atendidos 10 menores, pero es un problema que afecta a todo el hospital, afirmó.

“No había servicio de clima desde el día lunes, mi niño es pacientito de onco, tiene fiebre, y todo el hospital está sin clima, uno que otro paciente le consigue su familia ventilador, pero en mi caso que él tiene fiebre no le sirve de mucho. Son 10 niños de oncología, pero todo el hospital está igual“.

Señaló que se pidió a los directivos atender el problema anoche, pero está mañana continua igual, por lo que decidieron salir a las calles para manifestarse.

"Lo manifestamos anoche, pero lo único que se nos ocurrió fue hacer unas pancartas para pedir la intervención del gobernador, porque creemos que nuestra voz debe ser escuchada... Nuestra inquietud es que alguien escuche y nos ayude".

Por su parte, María Isabel Solís señaló que los médicos ya le notificaron que la cirugía que tenía programada su hijo para el viernes, no podrá realizarse debido a la falta de aire acondicionado y fue programada para dentro de un mes.

La situación, además de los problemas de salud para su hijo, complican la situación económica de la familia, ya que tendrá que seguir comprando medicamentos y hacer otro gasto en comidas, hospedajes y pasajes, porque lo que ocupó ahora fue un gasto que se tiró a la basura.

Señalan que en el área de oncología son atendidos 10 menores, pero es un problema que afecta a todo el hospital/ Foto: David Bello | Diario de Xalapa

"Desde el martes está internado y no ha podido entrar a cirugía porque no hay clima, para mañana era la cirugía, pero ahorita me dijo el doctor que no porque es imposible trabajar así. Desde hace nueve meses tiene una colposcopia y ahora hay que esperar un mes más".

