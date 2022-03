Al cerrar escuelas de tiempo completo, más rezago

En la Escuela Primaria de Tiempo Completo “Acela Servín Murrieta” en este momento no se cumple con el horario completo, sino que por la pandemia sólo asisten los grupos de niños, la mitad unos días y la mitad otros, pero solo hasta las 12:30 horas y las actividades paraescolares las toman en línea, pero los padres de familia no han sido informados sobre la decisión de cancelar el programa educativo.

Manuela Ortiz, una de las madres de familia de un alumno del tercer grado, explica que sabe del tema por las noticias que no seguirá el programa, pero en la escuela no les han informado, dado que ahora funciona con un horario reducido por la pandemia, “pero claro que les afectaría negativamente cuando se regrese al horario regular, dado que nuestros hijos entraban a las 8 y salían a las 4 de la tarde, en el plantel recibían el desayuno y la comida”.

Explicó que el programa tiene grandes beneficios tanto para los niños como para los padres, por eso no se explican que se haya tomado esta decisión de parte de la SEP. En el caso de esta escuela, comenta que el desayuno se daba por parte del programa y para la comida los padres hacían una aportación simbólica, esto para ayudar a pagarle a la señora que cocinaba los alimentos, “nos organizamos los padres aportamos una parte del costo, pero cuando mucho eran 100 pesos a la semana”.

Expone que los alumnos tomaban sus clases hasta las 12:30 y después asistían a los talleres como danza, gimnasia, pintura y deportes, entre otros.

Manuela Ortiz dice que como madre esta medida la considera mala y negativa para todos, porque "el estar más tiempo en la escuela les ayudaba a los niños a elevar su desarrollo académico y para los padres que trabajan también era un beneficio y no por algo este plantel es de los más demandados en Xalapa, por la opción de tiempo completo que daba a sus alumnos”.



DECISIÓN AFECTA A MENORES: POLO

La eliminación del programa de Escuelas de Tiempo Completo incidirá en mayor rezagos educativo, que tras 2 años de pandemia ha causado estragos fuertes y que ha dejado situaciones negativas como es la deserción escolar.

El exdirigente del Sindicato Magisterial Veracruzano, Luis Alonso Polo Villalobos y actual asesor general de la organización, afirma que no entienden a qué causas responde esta decisión del gobierno federal, “porque podrán decir que no hay recursos, pero considero que tiene mayores beneficios ampliar el horario educativo y alimentar a los alumnos del nivel básico, que darle becas a alumnos mayores que lo usan para comprarse un celular nuevo".

Realmente es lamentable esta medida de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de eliminar el programa de Escuelas de Tiempo completo porque afecta a numerosos niños de zonas marginadas y urbanas, más cuando los planteles dentro del plan habían logrado obtener buenos resultados.

Este gobierno es solo de ocurrencias, dijo el exdirigente del Sindicato Magisterial Veracruzano: “Ahora resulta que vamos como los cangrejos para atrás. Este programa tiene más beneficios que el de Jóvenes Construyendo un Futuro que no aporta nada”.

Lamenta que se haya tomado esta medida que vendrá a lastimar aún más a los niños con menos recursos.

Expuso que eliminar el programa de Escuelas de Tiempo completo es otra decisión equivocada del gobierno federal. Era preferible mantenerlo porque beneficiaba a familias en zonas rurales porque los alumnos tenían un horario más largo y recibir ahí sus alimentos. En el Sindicato Magisterial Veracruzano ya se han empezado a recibir quejas de los compañeros que serán afectados por esta medida.

SEV adeuda pagos de promoción a 932 maestros

Casi mil profesores del sistema estatal no han recibido el pago correspondiente a la promoción horizontal del año 2021. Exigen a la SEV una respuesta inmediata porque desde septiembre debieron recibir ese concepto, más cuando a los maestros federales sí se les está pagando.

Indicaron que no han sido informados del motivo por lo que no les han pagado de parte de la SEV. Los afectados, expusieron, son 932 profesores veracruzanos: 163 de nivel preescolar, 573 de primaria, 43 de educación especial, 45 de secundaria, 61 educación física y 67 entre directores y supervisores.

Comentaron que a partir del primer día de septiembre del año pasado debieron recibir el pago, pero hasta la fecha no se les ha aplicado por parte de la SEV.

A nadie del sistema estatal le han dado este concepto "lo que no nos parece justo porque al federal ya se los aplicaron desde diciembre". Exponen que ha sido tal el retraso, casi 6 meses, que ya está a punto de juntarse con la segunda promoción. Dijo que en este momento están abocados a recolectar firmas a lo largo del Estado para acudir a la SEV y exigirles el pago inmediato del beneficio.

Sobre el monto total que les deben, dijeron que no tienen una cifra porque se aplica de acuerdo al salario de cada profesor. Corresponde al 35 por ciento del salario tabular de cada maestro. No se entiende porque este retraso cuando el recurso viene de la federación, está etiquetado o asignado y que por ello no se explican el rezago. Es incomprensible este retraso, porque el salario del magisterio es pobre “por eso buscamos escalar en materia financiera y ahora resulta que nos pagan cuando lo ganamos en un examen que aprobamos”.

“Participaron en la evaluación al prepararse y con mucho esfuerzo, porque las plataformas eran pésimas, pero pudieron registrarse y presentaron el examen a distancia y ahora resulta que no pagan ese beneficio que ya se ganó; es por eso la queja y molestia que tenemos”, señalaron.

Después de entregar las firmas de los afectados en la SEV y si no hay respuesta tendrán que emprender otras acciones de mayor presión porque desde diciembre debieron recibir el pago reactivo de septiembre. “Pero en diciembre no llegó el pago y nadie les notificó qué pasó, ni la autoridad educativa ni sus sindicatos”.

Los maestros que presentaron la queja a nombre de sus compañeros son José Ernesto Méndez Jiménez, Teresa Rojas Brenis, Ivone Zárate Olvera y María Lina Hidalgo.