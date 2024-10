También en Xico: toman secundaria ante falta de tres docentes

Padres y madres de familia tomaron las instalaciones de la secundaria "Rosario Castellanos", del poblado San Marcos de León, del municipio de Xico, ante la falta de tres docentes, uno de ellos para la dirección.

¿Para qué materias hacen falta docentes en la secundaria "Rosario Castellanos" de San Marcos de León en Xico?

La protesta se realiza de manera pacífica y el grupo inconforme sostiene que desde el año pasado la escuela no tiene docentes de Español, de Arte, ni para la dirección.

Anell González, madre de familia, asegura que en repetidas ocasiones han enviado oficios a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) para solicitar la designación de los tres docentes, sin que a la fecha les hayan respondido.

Lo anterior, agrega, afecta el desarrollo educativo de los estudiantes, pues los maestros que hay activos tienen que turnarse para atender a todos y en ocasiones descuidan algunos grupos.

Padres y madres de familia tomaron la decisión de tomar el plantel y exigir la intervención de la SEV con tal de que se designe al personal / Foto: Cortesía / Martín Mendiola

La escuela se encuentra a cargo de la subdirectora, quien también ha pedido la intervención de la SEV para que se ocupen los espacios que se encuentran pendientes.

Incluso, según la madre de familia, los nombres de los tres profesores que hacen falta en esa secundaria aparecen en la plantilla de docentes.

¿Cuál es el motivo de la falta de docentes en la secundaria "Rosario Castellanos" de San Marcos de León en Xico?

Los manifestantes dicen desconocer los motivos por lo que los tres docentes dejaron de acudir a la escuela.

Esta mañana, padres y madres de familia tomaron la decisión de tomar el plantel y exigir la intervención de la SEV con tal de que se designe al personal que requieren.

"Llega la temporada de evaluar a los niños y este trabajo lo está haciendo prefectura, pero no es lo mismo, pues nuestros hijos no están avanzando académicamente; ya hemos enviado documentos a la SEV y a las autoridades de la región, pero como no nos hacen caso, decidimos tomar la escuela", señala la mamá.

Además, los manifestantes colocaron una cadena en la entrada principal y pegaron cartulinas en la fachada de la escuela para dar a conocer sus demandas.

El grupo inconforme sostiene que desde el año pasado la escuela no tiene docentes de Español, de Arte, ni para la dirección / Foto: Cortesía / Martín Mendiola

En la escuela secundaria "Rosario Castellanos" estudian alrededor de 220 alumnos, de los tres grados, que hoy se quedaron sin clases.

El plantel solo cuenta con el turno matutino y los manifestantes señalan que no se moverán, a menos de que reciban la garantía de que habrá el nombramiento de los docentes de Español, Arte y para la dirección lo más pronto posible.

San Marcos de León se encuentra aledaño al municipio de Coatepec, rumbo a la cabecera municipal de Xico.

