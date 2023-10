Familias abandonan salud mental de infantes; educa más Tiktok, dice catedrático

Es común encontrar actualmente “niños sumamente abandonados” en su proceso de crecimiento, pues puede ser más fácil que “facebook o tiktok los eduque”, que un papá, afirmó el catedrático de la facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana, Arturo Marinero Heredia.

En entrevista, señaló que la salud mental en México, desde las políticas de gobierno, no es un concepto que exista, porque no está en la realidad ni de este gobierno ni de ningún otro atrás.

¿Por qué los adultos desconocen la visión de un niño o niña?

Previo a su ponencia “La salud mental infantil, un pendiente ético político” durante el foro “La importancia de la Salud Mental en Niñas, Niños y Adolescentes”, agregó que tanto los adultos como el Estado, no tienen una visión de qué es un niño y lo castigan, por ejemplo, porque se levantó en la escuela y no obedece a la maestra y le tildan de Trastorno por Déficit de Atención (TDA) y lo medican “hoy estamos muy medicalizados con todo esto y hay una falta de respeto enorme porque el sujeto niño, está en construcción y esto debe ser acompañado”.

“Y hoy en día lo que menos hacen papás y Estado es acompañar. Hoy día no hay una regulación acerca de por ejemplo la programación infantil, los niños pueden ver absolutamente cualquier basura sea en internet, sea en televisión abierta, en redes sociales y el Estado bien, gracias, y los padres y los profesionistas también”.

Lo anterior, dijo, provoca que haya niños “sumamente abandonados” en su proceso de crecimiento pues puede ser más fácil que “facebook o tik tok eduque a un niño, que un papá”.

“Y puede haber un montón de respuestas de cómo puede afectar porque los niños, por ejemplo, cada vez se comprometen con dificultades a la escuela, les choca hacer sus tareas, tienen dificultad incluso para convivir con otros, pueden tener un nulo compromiso con actividades como colaborar en casa, que también los mismos padres producen al comprarle una tablet a un niño tan pequeñito de 3, 4 o 5 años y no hay regulación”.

Y es que lamentó, el Estado que debería tener la autoridad para regular esto, es omiso, se justifica y plantea lo importante de tener una tablet.

Arturo Marinero Heredia es catedrático de la facultad de Psicología de la UV | Foto: Jesús Escamiroza

¿Cómo se abordan los suicidios en adolescentes?

Sobre la problemática de suicidios en menores de edad, expuso que, atribuirlo a estas situaciones como causante único sería demasiado, pues para que esto ocurra, se deben conjuntar cuestiones de orden psicológico, familiares, sociales y económicas.

Precisó que también hay que quitar esta idea de que solamente hay una responsabilidad en el Estado o únicamente en la familia o el propio niño.

“Si un niño llega a este extremo (del suicidio) y ni la escuela, ni los papás ni el médico, ni el psicólogo observó datos y elementos que nos llevaran a suponer que este niño estaba en riesgo, algo está mal y no es el niño, son los adultos, la propia universidad, las propias disciplinas, la medicina que no tiene elementos para poder determinar y definir esto y no puede calcular que esto puede ocurrir”, añadió.

Consideró además que los niños ahora son puestos a resguardo de distintas instancias cuando hace años no había tantos espacios dónde llevarlos y eran los papás o la familia quienes se tenía que hacer cargo de ellos, pero ahora se convierten en choferes de los menores porque los tienen que llevar “al teatro, la doctrina, a terapeuta o a canto” y el niño deja de ser niño para convertirlo en un sujeto del cual se quiere hacer el primer lugar de la cuadra o de la familia, absurdamente, y no está disfrutando su niñez.

“Y además el papá o la mamá está colocando su responsabilidad en otro que es algo que tendría que hacer él o ella, en el sentido de que el papá tendría que ayudar al niño a disfrutar de dibujar, de leer, comer o estar una tarde con él, pero dado que a veces no saben cómo estar con sus hijos delegan eso”, añadió.

El especialista sentenció que no hay salud mental infantil, si no hay salud mental del adulto, “los hijos son reflejo y espejo de los padres y la sociedad”.