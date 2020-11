Pago a 4 guardaespaldas, quiero estar viva: alcaldesa

Aunque el caso de Jamapa y de la alcaldesa Florisel Ríos Delfín es muy particular y no se puede generalizar, pues sería juzgar sin fundamento, la alcaldesa de Tamiahua, Citlalli Medellín Careaga, dijo que ante la ola de violencia general que permea en todo el país, no sólo en el estado, cuenta con cuatro elementos pagados por ella porque le interesa estar viva.

Por su parte, la alcaldesa de Villa Aldama, Gisela Ramón Contreras, aclaró que normalmente el Fortaseg es para municipios con incidencia delictiva alta, pero como el suyo es pequeño y relativamente tranquilo no cuenta con esos apoyos, aunque sí con un cuerpo de 18 elementos que se han capacitado en la academia de policía estatal, por lo que no se ha sentido desprotegida ni en peligro.

Villa Aldama se ubica en el centro del estado, muy cerca de Perote, y cuenta con un penal de alta seguridad, por lo que la policía municipal trabaja en coordinación con elementos del Ejército Mexicano.

El municipio de Tamiahua se ubica en el norte del estado de Veracruz, donde los hechos delictivos son cosa común, por lo que la servidora pública, vía telefónica desde Puerto Rico, donde participa en el Encuentro de Mujeres Municipalistas y lleva la representación de las mujeres de Latinoamérica, asentó que Veracruz no es la excepción de los hechos de violencia que afectan al país, y que hasta este momento ni la Federación ni el estado se han pronunciado para brindar protección a los munícipes, lo que le ha obligado a contratar seguridad por su cuenta.

Citlalli Medellín Careaga, alcaldesa de Tamiahua.

Explicó que a los alcaldes que actualmente están en funciones les tocó recibir a los cuerpos policiacos en pésimas condiciones, sin estar acreditados y sin licencias colectivas, por lo que les ha correspondido pagar por la capacitación y hacer los procesos para conseguir las licencias.

El presupuesto, añadió, es tan poco que no alcanza para armarlos y adquirir el equipamiento necesario, ya que apenas alcanza para pagarles sus salarios. En algunos municipios solo alcanza para ofrecerles salarios de 2 mil 500 pesos quincenales, aunque en Tamiahua éstos ganan el doble.

Además no hay presupuesto para ofrecerles seguro de vida, gastos médicos y tampoco tienen oportunidad de acceder a créditos para vivienda.

Además, sólo los municipios que están considerados como de alta incidencia delictiva reciben los beneficios del Fortaseg, que son los menos en el país, pues de los 2 mil 500 sólo 200 o 300 los reciben.

Lo grave es que el país no cuenta con presupuesto para prevenir la delincuencia ni para incentivar a los que tienen baja incidencia.

Los alcaldes, reiteró, han tenido que contratar y pagar a sus escoltas, otros han tenido para comprar vehículos blindados, pero en su caso, sólo paga a sus escoltas

Cabe hacer mención que la alcaldesa Citlalli Medellín fue de las primeras en confinar a su municipio al inicio de la pandemia.

El presupuesto para Villa Aldama es pequeño, indicó la munícipe, y se debe utilizar para seguridad, agua potable y obligaciones financieras, por lo que se utilizará para pagar aguinaldos tanto al cuerpo de seguridad como a los empleados del ayuntamiento.

Afortunadamente no ha habido novedades con casos graves qué lamentar, por lo que los habitantes de Villa Aldama pueden caminar y hacer sus actividades normales con seguridad, sin que se ignore los hechos de violencia que afectan al estado y al país.

A pesar del poco presupuesto, los 18 policías con que cuenta el municipio han sido capacitados, de hecho ahora mismo se capacita el segundo grupo en un curso de Proximidad con perspectiva de género y justicia cívica, asentó.

Entrevistada vía telefónica, la alcaldesa concluyó que el cuerpo de seguridad ha tratado de mantener la equidad de género por lo cual uno de los dos comandantes es mujer y tres de los integrantes son mujeres.

La alcaldesa reiteró que no se siente amenazada, por lo que ha continuado haciendo sus recorridos para verificar los trabajos en las diversas comunidades del municipio.