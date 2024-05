Pago de utilidades a empleados será más difícil para las empresas: CEMX

Tras el aumento de obligaciones económicas para las empresas, como es el aumento de salarios y más días de vacaciones, seguramente son menos las que lograron tener utilidades, expresa Fernando Arana Watty, presidente del Consejo Empresarial Metropolitano de Xalapa (CEMX).

Cuestionado sobre el tema del reparto de utilidades, dado que el periodo que marca la ley para entregarlas está por concluir, comenta que conoce que hay inconformidades de trabajadores, “cuando hay utilidades hay que repartirlas como lo marca la ley, pero resulta que hubo más empresas que no tuvieron ganancias”.

Resalta que de parte de las empresas que están afiliadas al CEMX siempre buscan cumplir con esta obligación y están en la voluntad de hacerlo, pero muchas veces no se entiende por parte de los empleados que no hay utilidades.

Los negocios tienen que hacer inversión en mejorar maquinaria, mantenimiento, pago de salarios, los días de vacaciones de más, todo eso lleva a que las empresas tengan que gastar más y aunque haya ventas las ganancias han sido menos en los últimos años.

Muchos negocios buscan subsistir

Recordó que en los últimos dos años, las empresas han enfrentado el aumento del salario mínimo en 20 por ciento, el incremento de los días de vacaciones que implica la contratación de persona que supla. Hay muchos tipos de gastos que a veces no son tan visibles y se cree que las utilidades son altas, cuando lo que están haciendo la mayoría de los negocios es subsistir.

Asimismo, dijo que el aumento de todos los insumos como pago de impuestos o servicios públicos, son gastos que deben hacer y aunque quieran resulta que no hay utilidades que repartir, pero quienes las tuvieron seguramente las entregarán.

No se puede pedir que crezca la economía de los negocios cuando el país no lo está haciendo, entonces la situación es complicada para todos, dijo.

La realidad, dijo, es que en la actual situación son menos las empresas que pueden tener utilidades, pero cuando las hay las tienen que pagar y todavía hay tiempo para saber las cifras finales, porque como todavía no termina el proceso no se conocen las cifras de que ya pagaron y las que no.

Pero, lo cierto, es que seguramente se reducirá el número de las que van a repartir utilidades este año, pero insistió en que las cifras todavía no las tiene sino hasta dentro de algunas semanas, concluyó.