Intenso calor ahuyenta a bañistas y bajan ventas: palaperos de Villa del Mar

Veracruz, Ver.- Contrario a lo que se piensa, el calor ha desplomado la afluencia turística y las ventas en el sector restaurantero ubicado en la zona de playas del puerto de Veracruz, reportó Víctor Gonzáles Azamar, propietario de la Palapa el “Buchaca”.

“Sí están bajas, yo esperaba ayer un poquito más y no llegué a la meta que pensaba, semanas anteriores fueron muy buenas, pero ya decayó mucho. Vienen a la playa y es un horno y no se soporta”, comentó.

¿Cómo han afectado las altas temperaturas a propietarios de palapas en Veracruz?

El entrevistado aseguró que los bañistas que logran arribar a la zona de playas ya ni hambre tienen por el fuerte calor que se registra y por ello solo consumen líquidos como la cerveza, refrescos a aguas frescas.

Incluso el calor ha generado que las personas permanezcan poco tiempo, descendiendo las ventas de alimentos y bebidas en la zona de palapas de Villa del Mar hasta en un 40 por ciento, dijo el palapero.

“Vienen y se sientan y al ver la carpa con el calor se meten al agua para refrescarse y ahí están todo el día, luego vienen por una cerveza o refresco y ya se van, ese es el problema del calor”.

'Las altas temperaturas hace que las palapas se calienten y los bañistas opten por ir al mar, pero conforme transcurre el día, el mar se empieza a calentar y obliga a las personas salir", platica.

González Azamar comenta que las tres primeras semanas de mayo fueron buenas para los restauranteros de Villa del Mar, pero en el último fin de semana bajó y en estas que han pasado del mes de junio también han descendido las ventas.

Las tres primeras semanas de mayo fueron buenas para los restauranteros de Villa del Mar, pero en el último fin de semana bajó | Foto: Danytza Flores | Diario de Xalapa

"En días anteriores eran buenas, lo que fue sábado y domingo, pero ésta ya no, decayó mucho, la gente viene a la playa, pero no encuentra algo fresco, es un horno, aquí, ahorita, y no se soporta ", revela.

El entrevistado asegura que cuando se registra una temperatura de 28 a 30 grados, suelen tener muchos clientes, pero cuando logra superar los 30 y 45 grados, la gente mejor se queda en su casa y no sale a la calle.

El calor ha desplomado la afluencia turística y las ventas en el sector restaurantero | Foto: Danytza Flores | Diario de Xalapa

“Pues tuvimos un 40 y 50 por ciento, durante tres semanas de mayo, que estuvieron muy buenas los sábados y domingos, y ya después bajó y ahorita ha bajado mucho más”, menciona.

De hecho hasta el agua de mar se ha calentado demasiado y resulta poco atractiva para el arribo del turismo.