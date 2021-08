Palaperos de Villa del Mar exigen a Grupo MAS reparar drenaje pluvial que da mala imagen al turismo

Veracruz, Ver.- Palaperos de la zona de Villa del Mar exigen al Grupo MAS reparar un drenaje de agua pluvial debido a que es confundido con aguas negras por el turismo que arriba al área de playa.

De acuerdo con Gustavo Díaz Blanco propietario de “Maricos el Costeño” esta problemática la enfrentan desde hace 30 años y todas las autoridades han dejado pasar el problema a pesar de que se trata de un foco de infección además de que va contra la promoción turística que se hace de las playas de Veracruz.

Mencionó que el drenaje quedó expuesto y no es suficiente para recolectar toda el agua ya que se ha ido deteriorando con el paso de los años por el nulo mantenimiento.

“Este problema lleva muchos años y ningún gobierno hace nada, Grupo MAS no soluciona nada, es un foco de infección y contaminación para el turista, desgraciadamente no se quiere meter en esta zona porque piensa que es agua de drenaje, pero son aguas de lluvia, cuando llueve se revienta y da mala imagen, algunos piensas que estamos conectados de ahí y no es cierto”, dijo.

Comentó que aunque ha habido iniciativa de los palaperos de la zona para intervenir se les ha dicho que es competencia del Grupo MAS.

Por otra parte el palapero manifestó que en plena temporada vacacional las ventas cayeron en un 30 por ciento debido al cambio de semáforo epidemiológico para Veracruz.

Reconoció que aunque los comerciantes tratan de apegarse a las medidas sanitaria, hay resistencia de la gente por acatar las indicaciones e incluso se llegan a molestar.

“Pensamos que las ventas iban a estar buenas pero es responsabilidad de todos, viene aquí la gente sin cubrebocas, vienen en familia en camiones, nosotros andamos con el cubrebocas porque no queremos que nos cierren, pero entre todos debemos ayudarnos”, agregó.