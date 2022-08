Palaperos de Villa del Mar reportan buen inicio de ventas por verano, ¿de cuánto fue el repunte?

Veracruz, Ver.- Palaperos de Villa del Mar reportaron un repunte de ventas del 70 por ciento durante este fin de semana derivado de las vacaciones de verano.

Gustavo Díaz Blanco, de Mariscos “El Costeño” admite que tenían cierta desconfianza en tener buenas ganancias por el clima lluvioso que se presentó este fin de semana en la ciudad de Veracruz y zona conurbada con Boca del Río como también la llegada próxima del regreso a clases, sin embargo tuvieron un buen inicio.

“Un fin de semana con lluvias pero habido turismo, venta, incluso ayer eran las 8 de la noche y bajaban turistas a nadar a la playa, la verdad es que comenzó positiva la venta, habido una venta del 70% ahorita”, asegura el restaurantero.

Local ¿Cuánta ganancia dejó el Carnaval de Veracruz 2022? Ya hay cifras

¿De dónde provenían los turistas?

Detalla que en su mayoría se trató de turistas procedentes de los estados de Tlaxcala, Puebla, o la Ciudad de México, y desde el fin de semana pasado ya se pudo observar un incremento en su arribo, aunque fue hasta este fin de semana cuando ya se pudo notar con mayor proporción.

“Pensé que iba a afectar porque estamos en periodo de inscripciones, estamos en la compra de útiles escolares, pero no, han bajado turistas, todo el fin de semana, desde el jueves, viernes, sábado y todavía ayer hubo ventas. Los días anteriores si hubo, pero no tanto pero no como este fin de semana”, afirma.

El empresario agrega que pese al aumento de los insumos como el gas, la cebolla, algunos productos del mar y otros ingredientes, mantendrán los precios de las cartas pues busca repuntar sus ventas, no ahuyentar al turismo.

"Subió ahorita el gas, la cerveza ha subido dos veces seguido, vas al mercado y está cara ahorita la cebolla, la lechuga, está vara la naranja, y ya no la venden por cien antes comprabas el bulto, ahora te lo pesan de 17 o 16 kilos vale 260 y 280 la naranja", reporta.

Finalmente precisa que los platillos más degustados por los turistas son la mojarra y los camarones al gusto.