Pambazos rellenos de cocodrilo o cucaracha sorprenden a xalapeños

Xalapa, Ver.- Asco, repulsión, sorpresa y curiosidad es lo que afirman experimentar los visitantes al Festival del Pambazo en Xalapa, donde el chef Mario Piñón Melgarejo le da un toque exótico al encuentro con pambazos rellenos de carne de cocodrilo y cucarachas de Madagascar.

Quien se ha dado a conocer por sus provocadoras propuestas gastronómicas se hace presente también con las cuetlas o gusanos de jonote, en el “stand” ubicado en el parque Juárez, en el centro de la ciudad.

El chef Melgarejo tiene la meta de vender 500 pambazos con rellenos exóticos / Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

Entre el ir y venir de decenas de personas, el puesto es parada obligada para observar detenidamente, tomar fotos y, por qué no, atreverse a probar con sabores diferentes.

Doble Vía Más de 50 tipos de rellenos y fusiones en la fiesta del pambazo en Xalapa

Esta vez también hay opción de comer pambazos rellenos de chapulín y chicatana que, aunque en menor medida, se mantienen entre los "fuera de lo común".

¿Pero qué tan atrevidos son los comensales?

El chef asegura que sí los hay y de distintas edades, sobre todo por curiosidad, para no quedarse con las ganas.

"Yo lo que vendo es una experiencia. Las personas deciden si les gusta o no, y sí habrá quien lo termine escupiendo, pero es normal para mí. Yo no me enojo. Ellos están adquiriendo una experiencia y ganando conocimiento”, expresa.

Añade que al principio puede haber renuencia, pero la cucaracha de Madagascar sí tiene muy buena aceptación; del cocodrilo apenas verá cómo le va.

El chef propone esta proteína en salsa de barbacoa con base de chile ancho y guajillo, así como hierbas de olor como acuyo y laurel, y hojas de aguacate.

El chef Melgarejo tiene la meta de vender 500 pambazos con rellenos exóticos / Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

En el Festival del Pambazo Xalapa 2024, el chef Melgarejo tiene la meta de vender 500 pambazos con rellenos exóticos. Les recuerda a xalapeños y visitantes que también estará el domingo 1 de septiembre.

¿Cuál es el precio de los pambazos exóticos?

Quienes estén interesados es consumir algo distinto pueden hacerlo por un precio de cien pesos, que incluye pambazo y agua, o sin agua, ochenta pesos.

El chef Melgarejo tiene la meta de vender 500 pambazos con rellenos exóticos / Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

El especialista en gastronomía, además de ser reconocido por su participación en festivales, cuenta con un restaurante de tacos en el municipio de Cardel y también tiene “botanas locas”. Se le pueden seguir en Facebook Chef Melgarejo.