PAN enfrentará a Morena con recursos de inconstitucionalidad ante la SCJN

La senadora Indira Rosales San Román afirmó que Morena y sus aliados ya se acostumbraron a violar la ley y el procedimiento legislativo, como ocurrió recientemente con las reformas aprobadas en la madrugada del pasado sábado, pero en el Partido Acción Nacional (PAN) no lo van a permitir e interpondrá recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Mientras los mexicanos dormían Morena y sus aliados se encargaron de aprobar, de manera ilegal, todas estas reformas para destruir nuestro país: Extinción del Conacyt y de la Financiera Rural; militarización del espacio aéreo; otorgar el 80% de los ingresos turísticos al Ejército; reformas a la Ley Minera, que desincentivan la inversión y el empleo y la asignación de las vías férreas exclusivamene al Estado de forma permanente”, señaló.

La senadora panista dijo que esta batalla jurídica todavía no ha terminado. “Presentaremos todas las acciones necesarias para evitar este atropello a los mexicanos. ¡Nos vemos en la Corte!”, dijo. Indira Rosales sostuvo que Morena no quiere transparencia y no ha querido darle operatividad al INAI. “Han hecho todo esto para no aprobar nombramientos del comisionados”, refirió