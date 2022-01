Panadero lamenta: nunca pensé pagar mil pesos por una caja de manteca

Las Vigas, Ver.- Luego de 47 años de agradar el paladar de sus clientes con su pan, Olivia Rivera Landa reconoce que no tiene más competencia que los altos precios de los insumos, pues nunca pensó llegar a pagar mil pesos por una caja de manteca.

Recuerda con emoción cómo Diario de Xalapa consignó hace muchos años en Todos Santos las largas filas que hacían sus clientes para llevar decenas de pan de muerto hasta sus comunidades.

Ahora, ante la difícil situación que enfrentan todos los negocios debido a la pandemia, indica que ha tenido que reducir la panadería, pero que no pierde la esperanza de volver a verla como en sus mejores tiempos, porque a sus 68 años tiene la energía, el deseo y la ilusión de volver a verla como entonces.

Olivia Rivera Landa reconoce que no tiene más competencia que los altos precios de los insumos/Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

Destaca que los apoyos que está haciendo llegar el gobierno federal a los negocios es de gran ayuda para continuar trabajando, puesto que no les cobra intereses. “No tengo competencia, a lo único que le temo es a los precios, a la carestía de los insumos”.

Recuerda que se inició en la panadería en 1975 cuando se casó con Félix Ceballos López, hijo de uno de los más reconocidos panaderos que ha dado Las Vigas de Ramírez, don Flaviano Ceballos Becerra, quien fue el fundador de la panadería Sarita.

Ahora la panadería que sigue conservando el nombre de su suegra, de su hija y de una de sus nietas, cuenta con su cuarta generación de panaderos tradicionales, quienes ofrecen la tradicional rosca de reyes, “sin tantos adornos” para no subir su precio, a 200 pesos la más grande, pero para las escuelas cuesta 150 pesos, y la chica vale 100 pesos, dice, al tiempo de despachar y de ofrecer una rosquita gratis a algunas personas vulnerables.

Reconoce que no es por halagarse pero que a través de su trabajo digno de muchos años ha estado al servicio de la comunidad, por lo que a pesar de los incrementos inusitados de los insumos no puede subir el precio del pan porque entonces sus clientes ya no podrían comprarlo.

En ese contexto, puntualiza que prepara su pan y Dios es quien le abastece para que nunca falte en sus estantes ni en las mesas de sus clientes tanto de Las Vigas, como de las comunidades aledañas, así como que clientes que se han ido a vivir lejos regresan de vez en cuando para comprarle.

Así, le han llegado personas de Sonora, Sinaloa, la Ciudad de México, el norte de Veracruz, quienes alguna vez pasaron por Las Vigas y lo probaron y cuando regresan vuelven a buscarla.

Aunque les hace falta el recurso económico para despegar nuevamente, concluye que está en la lucha a pesar de que hace dos años dijeron que ya había muerto, por lo que agradece estar viva, seguir trabajando en lo que hace con amor, por lo que es socorrido y bendecido.

Insumos suben hasta 50 por ciento

Córdoba, Ver.- Debido al aumento en la materia prima para la realización de las roscas de reyes, comerciantes elevaron sus precios para poder elaborarlas, dijo el panadero Elíseo Illescas Gómez. Los precios oscilan entre 70 a 200 pesos o más dependiendo de los sabores o rellenos, pues “productos como la mantequilla y la manteca han elevado sus precios 50 por ciento”.

Dijo que las roscas chicas pueden oscilar entre los 70 pesos, las medianas en 150 y las grandes en 200 pesos, "el incremento no fue fuerte pero sí necesario". Cuestionado sobre el repunte de ventas para este 2022, manifestó que no sería lo suficiente como en el 2021, pero dará gasto para este día, pues algunas familias compran la rosca de reyes la tarde del 6 de enero, preservando así las tradiciones de esta deliciosa costumbre.

A las personas “les gusta de participar, convivir con amigos, compañeros y es algo bueno para la sociedad".

Finalmente, el panadero recordó que los ingredientes principales para esta preparación es harina, mantequilla, huevos, leche, ate rojo, verde y amarillo, así como higos y los muñequitos que ilustran el nacimiento del “niño Dios”, los cuales van distribuidos en el pan de acuerdo al tamaño.

Con información de Guadalupe Castillo | El Sol de Córdoba