Pandemia eleva los servicios de comedores comunitarios

CÓRDOBA, Ver.- Al iniciarse la apertura de algunos restaurantes y cafeterías de la zona centro y con ello el “cierre” de algunos comedores comunitarios, la afluencia de comensales aumentó para el comedor del Club de Leones de Córdoba, pues de dar 100 platillos diarios ahora sus porcentajes de servicio voluntario se han ido al doble.

Son ahora aproximadamente 200 platillos los entregados en dichas instalaciones, dio a conocer Manuel Molina, miembro del Club, expresó que cuando dejaron de dar comidas en el primer cuadro de la ciudad empezó a llegar más gente.

Empleando el mismo mecanismo desde su apertura hace ya unos tres meses, las personas llegan con su propio traste para comida, a excepción de aquellos que por primera vez se les otorga uno biodegradable.

Al ingresar se les da un número de turno, estando en el salón principal del lugar, hay ubicadas sillas a dos metros de distancia una de la otra, no excediendo en su interior más de 30 personas, y esperan su turno para luego retirarse.

“A veces no rebasa los 200 platillos que calculamos dar, pues a algunas que les damos únicamente dos, rara vez nos piden tres y dentro de las políticas que tenemos es no negarle a nadie, por ello se prepara la comida en tres tiempos: guiso, arroz y sopa de pasta”, dijo.

El 25% de las personas que acuden son adultos mayores, sin embargo, han sido criticados por dejarlos entrar siendo que este sector de la población es vulnerable al coronavirus.

“No se le puede negar el acceso a las personas mayores, es una incongruencia decirle a una persona adulta que no tiene derecho, no entras al palacio porque estás grande, no entras al mercado porque eres grande, no sabemos si esas personas vivan solas, si usted es crítico lleve la comida de las personas a sus casas”, puntualizó.

Otro sector que representa tal vez un 50% son las madres solteras, quienes van en compañía de sus menores hijos, pues no tienen con quién dejarlos “encargados”; el restante corresponde a jóvenes hombres o solos que son franeleros o vendedores ambulantes.

El servicio de este comedor continuará hasta agosto quizá un poco más, dando servicio de lunes a viernes de 13 a 15 horas (si la comida se acaba antes, las puertas se cierran).





