Pandemia ha pegado a enfermos de parkison

Veracruz, Ver.- A causa del Covid-19 tres pacientes con parkinson han fallecido, dos más quedaron con graves secuelas pero en general la pandemia ha afectado el estado físico y mental de las personas con este padecimiento informa el presidente de la Asociación Amigos del Párkinson en Veracruz, Carlos Platas Meneses.

En entrevista señala que la población con parkinson es un sector vulnerable ante la actual pandemia por lo que todos los enfermos entraron en confinamiento y actualmente se encuentran muy afectados en su salud debido al largo periodo de encierro que les ha provocado depresión.

Refiere que desde el inicio de la pandemia de Coronavirus, tres pacientes fallecieron debido a que presentaron complicaciones en su salud y dos más que se contagiaron lograron superar la enfermedad pero quedaron afectados con cuadros de neumonía.

“Hemos perdido tres compañeros por Covid-19 porque se presentaron problemas, algunos eran diabéticos otros hipertensos, el parkinson no te mata te mueres de viejito pero vivir con parkison es complicado y triste, el confinamiento ha provocado muchas afectaciones porque la asociación tuvo que cerrar, ya no hacen sus actividades, estamos llamándolos por telefono para saber cómo están, esta enfermedad no te permite trabajar tampoco”, señala.

Comenta que los tratamientos para los enfermos con diagnósticos de parkinson son caros ya que mensualmente los pacientes gastan entre 3 mil o más en medicamentos y los deben conseguir de manera particular.

En ese sentido destaca que la asociación llevara a cabo la carrera virtual este domingo 12 de diciembre, la cual tiene como finalidad reunir recursos en beneficio de los pacientes de parkinson que atiende esta asociación para la compra de su medicamento.

Reconoce que el gobierno los ha apoyado con despensas, sin embargo lo que apremia es la compra de medicamentos, que en el mercado tienen un costo muy elevado.

Los interesados en participar en esta carrera virtual pueden acercarse a los bajos del palacio municipal de Veracruz para recibir informes del evento a partir del 6 de diciembre o comunicarse a los teléfonos 2295935037 y 2291021323.