Pandemia retrasa trasplantes y han muerto 44

Yuliana es una niña de 12 años que está a la espera de que su familia junte los recursos económicos para su trasplante de riñón, que sería en la Ciudad de México, de manera particular, pues por la pandemia las instituciones públicas donde esta operación prácticamente le resultaría gratis, no están atendiendo estos casos. Por su parte Jahaziel González Esquivel, de 26 años, a quien hace unos tres años detectaron riñones infantiles está siendo dializado en su casa por diez horas en la noche. Él es candidato al trasplante, pero desde febrero no ha recibido atención de especialistas del IMSS debido al Covid-19.

En el marco del Día Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos que se celebra hoy con el objetivo de hacer conciencia y reflexionar sobre el valor de la donación de órganos y tejidos con respecto a un creciente número de enfermos, cuya única posibilidad de seguir viviendo o de mejorar sus condiciones de vida, concierne a toda la población mexicana, de acuerdo al sector salud especializado en esa área.

Óscar Notario, padre de Yuliana, recordó que en julio pasado le detectaron a su hija algunos quistes, por lo que le recomendaron ir con un nefrólogo, quien le detectó insuficiencia renal crónica en etapa cuatro, por lo cual le recomendaban la diálisis o el trasplante.

Actualmente Yuliana está llevando su tratamiento, una dieta especializada y toma multivitamínicos, por lo cual anímicamente está bien, puntualizó su padre.

Asimismo está consciente y ha sido informada sobre su caso, por lo que aunque hay días en los que se deprime, tiene muchas ganas de estar bien, lo cual le ayuda mucho.

Óscar Notario, por su parte, está preocupado y ocupado en lo que debe hacer para que la salud de su hija mejore, han abierto páginas en Facebook e Instagram “Juntos por Yuli”, en las que han recibido mucho apoyo tanto de familiares, amigos, como de la sociedad en general, que le han ofrecido desde recursos económicos hasta el riñón que requiere Yuli, ya que él no es candidato pues su tipo de sangre es AB, mientras que el de su hija es A positivo.

Actualmente han reunido aproximadamente el 10 por ciento de lo que costaría la operación de manera particular en un hospital de la Ciudad de México, entre 600 y 700 mil pesos, ya que debido a la pandemia provocada por el Covid-19 los protocolos para este tipo de pacientes estaban detenidos.

Aunque aún no sabe cuándo podría ser la cirugía, ni quién sería el donador, ya que se están realizando los estudios y cuestionarios necesarios, continúa realizando los trámites para que ésta sea de manera privada, puesto que no desea volver a empezar con la tramitología en el sector público y perder tiempo.

Afortunadamente, concluyó, han recibido mucho apoyo de la familia y de la sociedad, ya que algunas personas han manifestado un interés legítimo y humano de donar un riñón para Yuli.

LARGA ESPERA

Luego de estudio tras estudio y del largo protocolo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, Jahaziel está en una lista de espera que no sabe para cuándo podrá avanzar y ser considerado para el trasplante de riñón, ya que Eva, una de sus compañeras que ya tenía fecha para éste, no lo ha recibido luego de seis meses.

Hace unos tres años, su madre Alicia Esquivel se dio cuenta que él tenía infectada una muela por lo que le acompañó al médico, quien tras varios estudios detectó que éste tenía riñones infantiles y que sólo trabajaban al 20 por ciento, luego de tres años, funcionan al 10 por ciento, por lo cual recibe diálisis por diez horas en su domicilio. Aunque ha estado internado en diversas ocasiones, desde febrero pasado no ha sido atendido por ningún especialista debido a la pandemia por Covid-19.

Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

A decir de su madre, Jahaziel se ha visto muy delicado y ha estado casi al borde de la muerte, ya que sufrió un preinfarto debido a la hinchazón de su cuerpo, hoy gracias a las dietas, tratamiento y diálisis está más animado, por lo que están a la espera de que se normalice la atención para estos pacientes cuya vida también es importante.

Aunque él está en lista de espera para ser trasplantado, el proceso es muy largo, por lo que ella está dispuesta a donarle el riñón y de esta manera alargar la esperanza de vida de su hijo de 26 años.

44 HAN FALLECIDO POR COVID

De acuerdo con el Centro Nacional de Trasplantes, derivado de la pandemia por Covid-19 y la recomendación de la suspensión temporal de los programas de donación y trasplantes a nivel nacional, existe un descenso en la actividad registrada a partir del segundo trimestre de 2020 en comparación con los periodos anteriores donde Veracruz no ha sido la excepción.

En su boletín informativo especial Trasplantes y Covid-19 expone que Veracruz tiene un caso confirmado de Covid-19 en una persona receptora de trasplante.

A nivel nacional señala que del 4 de abril al 21 de septiembre se han reportado un acumulado de 44 receptores de trasplante fallecidos con Covid-19 confirmado, así como 175 de casos confirmados, 20 de casos sospechosos y 29 de casos negativos.

De personas receptoras de riñón van 16 casos acumulados en personas sospechosas a Covid-19; 27 en personas con resultado negativo y 154 en personas confirmadas con Covid-19 haciendo un total de 200.

De hígado, dos fueron en personas negativas a Covid-19; 11 a personas confirmadas haciendo un total de 13. De corazón hubo una persona receptora sospechosa a Covid-19 y cuatro a personas confirmadas con ese padecimiento.

De pulmón, solo hubo una persona receptora que fue confirmada a Covid-19 y de córnea van cinco en personas confirmadas a coronavirus. De las 175 personas receptoras de trasplante a nivel nacional, 74 son mujeres y 101 hombres.

Hasta el primer semestre de 2020 de acuerdo con el Centrata a nivel nacional había 17 mil 418 receptores de riñón en lista de espera; 5 mil 570 de córnea; 317 de hígado; 48 de corazón; 9 de riñón-riñón; 3 de pulmón; 3 de hígado-riñón y 2 de riñón-páncreas.

En Veracruz durante el primer semestre hubo un trasplante de córnea ocupando el último lugar a nivel nacional junto con Nayarit que también registró uno.

Respecto al trasplante de riñón, de enero a junio Veracruz registró 21 junto con Coahuila con lo que ocupó el décimo lugar a nivel nacional; de trasplante renal de donante fallecido fueron en la entidad ocho y de donante vivo fueron 13.

De hígado, con corte al 3 de julio, el estado no figuraba en trasplantes lo mismo que en el trasplante de corazón.

De donaciones concretadas de personas fallecidas durante el primer semestre de 2020 Veracruz registró 12 procedimientos con lo que se ubicó en el onceavo lugar a nivel nacional mientras que en donaciones concretadas por muerte encefálica sumó ocho. Respecto a las donaciones concretadas por paro cardiaco irreversible en el estado hubo cuatro casos.

Con información de Ariadna García | Diario de Xalapa