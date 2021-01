Panistas apoyamos alianza "Va por Veracruz" en Emiliano Zapata: Adrián Vázquez

Emiliano Zapata, Ver.- Los panistas de Emiliano Zapata apoyarán la alianza "Va por Veracruz" siempre y cuando se beneficien los intereses de la sociedad, aseguró el exalcalde y destacado militante del Partido Acción Nacional, Adrián Vázquez Mendoza.

En entrevista expuso que serán los líderes de los tres partidos quienes determinen quién encabezará la candidatura en este municipio y que, aunque el representante no sea emanado de su partido se apoyará con todo a fin de lograr el triunfo en el municipio.

“A nadie, incluyéndome, le gusta que sea de otro partido quien que encabece la alianza, pero yo estoy convencido que los líderes de todos los partidos han hecho un trabajo adecuado para determinar quien encabezará las propuestas tomando en cuenta datos de encuestas y votaciones”, destacó el exalcalde.

Añadió que aunque no hay nada claro todavía, “todo parece indicar” que será el PRI quien postule a sus candidatos en este municipio. Por su parte, los otros dos partidos deberán seguir muy de cerca el proceso de elaboración de las propuestas ya que en la campaña también lleva la representación de la plataforma política del PAN y del PRD.

“Hasta donde tengo entendido va el PRI y pues nosotros vamos a apoyar con todo desde mi partido a quien se decida en la alianza”, reiteró.

No obstante, el panista precisó que, aunque se trabajará de manera conjunta en los tres partidos, se buscará que el PAN obtenga la mayoría de votos en Emiliano Zapata toda vez que la alianza contempla solamente en la presidencia y sindicatura y que, en el caso de los regidores, estos serán decididos por planillas de cada partido. “Yo trabajaré con toda la fortaleza para que el PAN tenga los mejores números en Emiliano Zapata, liderando la votación para que los votos favorezcan a mi partido que tiene una estructura muy sólida en el municipio”, expuso.

Finalmente, el político que fuera alcalde de Emiliano Zapata del 2005 al 2007 aseguró que este municipio ya no es el “ranchito” que era ayer, y que debe verse como el progreso del presente y el futuro de la región y no solo como una extensión de Xalapa. “Estamos conurbados y somos vecinos, pero tenemos que poner los límites territoriales. Tenemos que poner una línea por parte de las autoridades entre ambos gobiernos lo que no hay hoy”, concluyó.