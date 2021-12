Panistas exigen liberación de Tito “N” a una semana de su detención

Veracruz, Ver.- Al grito de “libertad, libertad” panistas exigen la liberación de Tito “N” tras señalar que no existe ningún delito y que todo es parte de la persecución política de la presente administración contra la oposición.

En una concentración llevada a cabo la noche de este domingo en la macroplaza del malecón, los militantes se apoyaron en cartulinas para enviar frases de apoyo al candidato a la dirigencia estatal de Acción Nacional quien fue detenido el pasado sábado mientras realizaba una gira de trabajo por la zona norte de Veracruz.

En voz de Manuel Rivera Polanco síndico electo, la militancia se pronunció en contra de la represión que ejerce el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez y la fabricación de delitos.

“Tito, Veracruz está contigo, no más represión, no más presos políticos, nos podrán quitar la libertad, pero no nuestros ideales. Exigimos al Gobierno del Estado la libertad inmediata de nuestro compañero Tito. La lucha sigue”, fue parte del mensaje.

Los militantes del albiazul grabaron un video para compartirlo en las redes sociales a fin de hacer viral la persecución que realiza el gobierno estatal contra gente como Rogelio “N”, Bernardo “N”, Gregorio “N”, Nicolas “N” y ahora Tito.

Los panistas se unieron en una misma voz exigiendo la libertad de inmediato.