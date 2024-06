¿Cómo funcionaría el centro de identificación al interior del panteón Palo Verde?

La integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Anaís Palacios Pérez afirma que son al menos 100 cuerpos o restos humanos en fosas comunes al interior del panteón "Palo Verde" los que requieren ser identificados.

Así destaca la importancia del proyecto para la construcción de un laboratorio de identificación al interior del panteón, pues ha causado el rechazo delos vecinos de la zona.

Precisa que tan solo entre 2010 y 2015 se inhumaron 99 cuerpos y a partir de ello hubo un acercamiento con el gobierno municipal y la Fiscalía General del Estado (FGE) con lo que se elaboró un proyecto ejecutivo para la construcción de una Semefo.

"Creo que la palabra Semefo genera estas dudas de que realmente se va a hacer en esa unidad, Semefo es el nombre técnico que le asignan en la FGE; sin embargo, no tendrá las mismas funciones que se tienen en la dirección de Servicios Periciales que es la recuperación de restos humanos, de distintos escenarios y lugares de hallazgos, sino que esta unidad está destinada a identificar los cuerpos humanos o restos que se depositaron al menos entre 2010 y 2015 en ese panteón".

Considera que existe desinformación al respecto pues además la obra serviría para la identificación no solo de Xalapa, sino que se podría prestar servicios a otros municipios cercanos.

Recuerda que el proyecto aprobado en el cabildo tiene que ver con una necesidad de las familias además de que existe un diagnóstico muy claro al respecto.

Tan solo entre 2010 y 2015 se inhumaron 99 cuerpos; "No tendría las mismas funciones que un Semefo" señalan/Foto: David Bello | Diario de Xalapa

¿Árboles serán retirados del panteón Palo Verde?

La activista refiere que también ha se hablado de que se van a tirar cerca de 40 árboles cuando en realidad lo que se requiere es liberar el espacio para que puedan ingresar las ambulancias y se pueda hacer el traslado de los restos que están en el área de fosa común y que no fueron debidamente identificados.

"Hay mucha desinformación, el proyecto no es abierto, tiene que pasar por un proceso de licitación; sin embargo, es muy necesario, aquí valdría la pena que las propias autoridades aclararan cuál es la finalidad, creo que ya han tenido reuniones, pero creo que no ha dejado satisfecho a los vecinos. Nosotros respetamos (sus opiniones), pero este es un pendiente del estado, de los gobiernos que creemos que no riñe una cosa con la otra".

Palacio Pérez dice que están en espera de que el proyecto continúe pues se hablado de "olores y putrefacción", lo que no abonan al movimiento que defiende con mucha dignidad a los desaparecidos.

"A nuestro parecer no es digna ni siquiera la manera en que se está asumiendo esta obra y creo que lo mejor será que se conozca".