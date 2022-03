Violencia en el futbol mexicano, falta de valores: Briseño Arch

Veracruz, Ver.- Las brutales agresiones que se presentaron ayer en el Estadio La Corregidora durante el partido Querétaro vs Atlas, es un reflejo de cómo está la sociedad carente de valores y respeto, dice el Obispo de Veracruz, Carlos Briseño Arch.

“Una violencia que desgraciadamente no se controla y cuando no se controla la violencia normalmente se suscitan ese tipo de cosas cuando no hay un orden, un respeto, cuando no se fomenta precisamente esa cultura de la paz de la que hemos estado hablando”, refiere.

Que a su parecer no se está fomentando desde la familia que, es de donde nace la formación de las personas y donde más tarde se refleja de manera positiva o negativa en la sociedad.

“Realmente nosotros tendríamos que estar pensando cómo le he dicho en estos días como tenemos que buscar y generar una cultura de la paz, pero de hecho tiene que empezar desde el hogar, porque muchas de las personas que seguramente estuvieron en esa situación de agresión, seguramente en sus familias pues no viven ese clima de paz, sino que viven en un clima de violencia y pues ese es un espacio donde lo expresan”.

Es por ello que insiste en la necesidad de que se trabaje desde las familias, los colegios y las instituciones sociales, el fomentar los valores, el respeto y la cultura de la paz, pues precisamente eso permite tener una sociedad alejada de vicios, violencia e inseguridad.

“Y yo creo que se tendríamos que trabajar mucho en las familias en ese tema de la paz”, opina.

En entrevista el sacerdote católico también pide a la sociedad a no sumarse a la desinformación de los hechos que se vivieron ayer durante el encuentro Querétaro vs Atlas, donde se habla hasta de supuestos fallecidos.

“No se puede confirmar algo si no se tiene una prueba de que hubo muertos, yo creo que eso sería muy atrevido de nuestra partes y el que haya veladoras no quiere decir que haya muertos, pero si hubo hay que atender esa situación”.

“Es una cosa que paso en Querétaro y supongo que las autoridades investigarán lo que paso y si dicen que no hubo muertos, pues son los que tienen el papel de controlar eso, son los que pueden informar”, llama.