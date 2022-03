Con educación y orientación se previene abuso infantil: Obispo de Veracruz

Veracruz, Ver.- Para el obispo de Veracruz, Carlos Briseño Arch, una de las maneras de prevenir los casos de abuso infantil es empoderar a los menores con educación y orientación.

Dicha tarea debe empezar por los papas, pero también reforzarla por la escuela y las instituciones de la sociedad civil.

“Que se les dé una serie de herramientas a los niños. De hecho ya hay instituciones que se dedican a esto a ir a los colegios y a darles una concientización sobre el tema para que se proteja y que sepan que nadie puede tocarlos sin su consentimiento y si alguien los toca inmediatamente tienen que reportarlos”, considera.

De hecho, la iglesia católica ya ha empezado a abordar ese tema en los catecismos de algunas iglesias, sin embargo por ser un tema delicado no se ha concretado ni generalizado porque para ello hay que hacerlo con profesionalismo.

“Si se ha hecho, pero todavía no se llega como a que concretizar una cosa más formal que bueno es una de las tareas que tenemos pendientes. Si sé que en algunos catecismos lo hacen pero no en todos. Ahora para esto hay que hacerlo con cierto profesionalismo porque este tema hay que tratarlo con el lenguaje de los niños y además tener cuidado de no tergiversar las cosas, porque son temas delicados”.

El obispo de Veracruz, Carlos Briseño Arch / Foto: Danytza Flores | Diario de Xalapa

Daños FF35

Cuestionado sobre las afectaciones que dejó el paso del Frente Frío número 35 por la zona conurbada, el clérigo no reporta al momento daños a la infraestructura de los templos e iglesias pertenecientes a la Diócesis de Veracruz.

Y es que hay recordar que este fin de semana pasado, los vientos del frente frío número 35 superaron los 115 kilómetros por horas en el puerto de Veracruz, casi como los que se registran durante el paso de un huracán, y ocasionaron diversas afectaciones a la infraestructura urbana de la ciudad.

Lo único que le fue reportado es que en algunas hubo interrupción del servicio de energía eléctrica, pese a ello, no hubo suspensión de las mismas o de otras actividades eucarísticas que se llevan a cabo de manera regular en estos sagrados recintos, confirma el prelado.