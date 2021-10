AMLO no acudirá a entrega de medalla Belisario Domínguez

Al reiterar que no asistirá a la entrega de la medalla Belisario Domínguez, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, responsabilizó a la senadora Lilly Téllez por hacerlo tomar la determinación de proteger la investidura presidencial y evitar confrontaciones.

El pasado 1 de octubre, la senadora hizo un llamado a “hacerle frente” al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien había programado acudir al Senado de la República para entregar la Medalla Belisario Domínguez a Ifigenia Martínez.

“El violador serial de la Constitución: el señor presidente López Obrador… vendrá al senado la próxima semana; es preciso hacerle frente”, mencionó la senadora.

Los senadores de Morena aseguraron que, en caso de que decidiera acudir, el Presidente contaría con todas las medidas de seguridad y se evitarían acciones en su contra.

Sin embargo, este martes en la conferencia matutina desde el Puerto de Veracruz el titular del Ejecutivo argumentó que prefiere evitar situaciones “bochornosas” y proteger la investidura presidencial.

“Una legisladora dio a conocer que me iban a enfrentar y es una situación muy bochornosa porque cuando se trata de protestas de mujeres uno tiene que ser mucho más respetuoso, muchísimo más respetuoso y no tiene caso, no hay necesidad de exponernos, no es Andrés Manuel, es la investidura presidencial y tiene que haber respeto”, expuso.

Además, manifestó que no buscará enfrentarse a los integrantes del bloque conservador que están molestos porque no pudieron permanecer en el poder.

“Como en el bloque conservador andan muy enojados, como lo digo en la carta (que envió al Senado), que se está cumpliendo lo que decía Benito Juárez: el triunfo de la reacción era moralmente imposible, están molestos porque ya no pueden engañar, la doctrina de la hipocresía está en decadencia, el doble discurso, la doble moral, ya eso no funciona, la gente no cree en eso”, comentó.

Sobre la entrega de la medalla Belisario Domínguez que recibirá la senadora Ifigenia Martínez Hernández, fundadora de Morena y del PRD, López Obrador aseguró que es ampliamente merecida por la labor que ha realizado a lo largo de su carrera.

“Fue muy merecido otorgar la medalla Belisario Domínguez a la maestra Ifigenia Martínez, es una mujer extraordinaria, no quiero hablar de su edad porque es de mal gusto hablar de la edad de las personas y más cuando se trata de damas que uno quiere tanto, pero es una mujer llena de vigor, de entusiasmo, es admirable y tiene una historia importantísima”, dijo.

Recordó que fue directora de la Facultad de Economía de la UNAM en el 68, además de ser investigadora de estudios de desigualdad social en México, “de modo que como profesional es una conquista muy reconocida por todas las tendencias políticas, es fundadora de la corriente democrática, en lo personal la quiero mucho, la estimo, le tengo afecto, me da tristeza no poder acompañarla”.