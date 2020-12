Para que mujeres salgan al espacio público, hombres tienen que regresar al privado

“Las mujeres no podemos salir a la vida pública si los varones no regresan al espacio privado” aseguró Edurne Ochoa Ledesma, presidenta de 33 Mujeres A.C, quien destacó que si los hombres no asumen las cargas que implica la vida privada las mujeres tendrán que seguir enfrentando la doble y triple jornada.

Expuso que, aunque en las elecciones del próximo año la participación de las mujeres en los puestos de elección popular será del 50 por ciento, estas no lo harán en igualdad de condiciones que sus pares varones. Y es que, dijo, aquellas que irrumpen en estos espacios todavía tienen que ocuparse de la vida privada, de las labores del hogar y de los cuidados.

“Es necesario que los varones regresen o estén involucrados en los espacios privados para que esta igualdad de condiciones no sea una carrera cansada que desaliente a las mujeres en esta legitimo derecho de participación”, dijo.

En el marco del curso “Rutas para construir un proceso electoral libre de violencia política en razón de género” que organizó el Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos de la LXV Legislatura y el OPLE Veracruz, Ochoa Ledesma destacó que para “feminizar la política” es necesario replantear una nueva forma de ejercer el poder y dejar atrás las ideas de que este es un lugar “solitario, masculino y tiránico”.

Expuso que si las mujeres que llegan a los espacios de poder adoptan estos mandatos “nos estamos masculinizando” y en poco contribuye a disminuir la violencia de género y a lograr la igualdad que se busca.