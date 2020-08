Para salvar imagen del gobierno utilizan a Emilio “N” como distractor: Mariana Dunyaska

VERACRUZ, Ver.- La Diputada Federal por el Distrito XII de Veracruz, Mariana Dunyaska García Rojas criticó el uso mediático que se le ha dado al caso del exdirector de Pemex Emilio “N” por parte de la administración pública federal.

“A todas luces estamos frente a una vil manipulación por parte del gobierno federal, el cual no ha dado resultados en la economía, en la salud, en la seguridad, en la reducción de la inequidad, en la producción energética, en todos los rubros están reprobados y frente a su pésimo manejo de la Pandemia del Covid-19, han decidido utilizar a Lozoya como un gran distractor para intentar salvar su cada vez peor imagen que tiene la población del gobierno", dijo la legisladora panista

Dijo que Emilio "N" acusó al expresidente Enrique Peña y al extitular de las secretarías de Hacienda y la Cancillería Luis Videgaray de utilizar aportaciones irregulares para la campaña de 2012, pero dichos delitos ya prescribieron, mientras que sus acusaciones contra la oposición en materia del Pacto por México carecen de sustento, y si tienen pruebas, que actúe tanto la Fiscalía General de la República como la Unidad de Inteligencia Financiera como lo han hecho en otros casos, en vez de usar a las acusaciones como comparsa política, en vez de justicia.

“A cambio de información sobre delitos que ya prescribieron en 2017, Lozoya hoy se encuentra en libertad celebrando con toda la opulencia posible, mientras que él que fue responsable del desfalco de más de 23 mil 520 millones de pesos en PEMEX. Para el presidente la justicia es selectiva, ya que pide que compadezca Calderón, que no está (ni estará) sujeto a proceso, pero funcionarios de la 4T a los que se les ha denunciado por corrupción, enriquecimiento ilícito o incapacidad como Ana Gabriela Guevara, Manuel Bartlett, Octavio Romero o Rocío Nahle, no sólo no se han presentado (ni se presentarán), sino que son protegidos a diario por un presidente que acusa sin pruebas y hace ojo ciego a sus corruptos”

La diputada federal aseguró que esto es la renovación del pacto de impunidad, " ya que utiliza delitos que ya prescribieron para simular que persigue la corrupción de Peña Nieto, y busca darle a Lozoya la calidad de testigo protegido, a pesar de que su desfalco a la nación es inconmensurable; los involucrados celebran desde casa o desde España, mientras que cada día se acumulan los trabajos perdidos, las muertes por la pandemia, una economía del hogar desplomada y un sistema de salud colapsado. El Presidente pierde tiempo en pan y circo para intentar ganar las elecciones del 2021, los corruptos felices en sus casas, y el país derrumbado frente a su incompetencia”