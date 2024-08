Inicia suspensión de labores en sedes del Poder Judicial en Veracruz

Este miércoles inició en Veracruz de manera oficial la suspensión de labores en todas las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, la cual se mantendrá hasta nuevo aviso.

¿En qué zonas de Veracruz se suspendieron labores en instalaciones del Poder Judicial de la Federación?

El paro de labores se desarrolla en las sedes de Boca del Río, Veracruz, Xalapa, Emiliano Zapata, Tuxpan, Poza Rica, Córdoba y Villa Aldama, las cuales corresponden al Séptimo Circuito al que pertenece Veracruz a nivel federal.

Esta suspensión se aplica en los Tribunales Colegiados en Materia Penal, Administrativa, Civil, de Trabajo y de Apelación, Juzgados de Distrito y auxiliares en materia penal y mercantil, el Centro de Justicia Penal y Tribunales Laborales, distribuidos en la entidad. En éstos últimos la suspensión inició ayer martes.

Como parte de este paro de labores, los trabajadores permanecerán afuera de las instalaciones durante los días hábiles en horario de 9:00 a 15:00 horas.

Sin embargo, en todas las sedes se cuenta con guardias para atender los casos de urgencia que se presenten.

En las instalaciones de Xalapa de la avenida Arco Sur, donde se ubican los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados, los trabajadores iniciaron su huelga el primero minuto de este miércoles.

Además, se lanzó un posicionamiento en el que se indicó que busca la defensa de los derechos de los trabajadores, pero, además, el respeto a la división de Poderes, la independencia judicial y el respeto a los derechos humanos.

En las instalaciones de Xalapa de la avenida Arco Sur, los trabajadores iniciaron su huelga el primero minuto de este miércoles / Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

¿Qué opinan trabajadores sobre la reforma al Poder Judicial?

Se señaló que la reforma al Poder Judicial, promovida por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, “amenaza con socavar los pilares donde se asienta el Estado de Derecho”.

Se destacó que como “custodios de la ley” es necesario levantar la voz ante cualquier intento de subyugar la justicia / Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

“La historia nos ha enseñado que cuando el poder se concentra en manos de unos pocos, la justicia se convierte en un instrumento de opresión y los derechos de los ciudadanos quedan relegados al capricho de quienes ostentan el poder, esta reforma, bajo el sustento de una supuesta modernización del Poder Judicial, busca centralizar el poder, pone en riesgo no sólo la independencia de los jueces, sino el bienestar de la sociedad”, se expuso.

Se destacó que como “custodios de la ley” es necesario levantar la voz ante cualquier intento de subyugar la justicia a los intereses políticos, “la independencia judicial no es un privilegio de los jueces, es una garantía para todos los ciudadanos, es el baluarte que asegura que los derechos de los individuos sean defendidos de manera imparcial”.

Se resaltó que la justicia debe ser aplicada con integridad y que el derecho no es un conjunto de normas que pueden “ser manipuladas al antojo de quien ostenta el poder, el derecho en su esencia más pura, es el compromiso con los derechos fundamentales y la dignidad humana”.

Desde el área de comunicación directa con los medios se mencionó que se trata de un acto de simulación.

Manifiestan que la reforma no fue modificada de manera correcta porque afecta los derechos laborales y humanos 7 Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

“Va a seguir siendo un acto de simulación, simulaban que nos escuchaban para decir: miren tenemos apertura al diálogo, pero a lo que decían nos señalaban que la reforma y el Plan C va, no escuchan ningún argumento, no sólo de nosotros, sino de la academia, personas conocedoras de derecho internacional”, comentó Monserrat, enlace de prensa.

Aseveró que en los foros que se realizaron en Xalapa hubo especialistas en la materia, pero se tenía como público a representantes del partido en poder, por lo que no existió un verdadero diálogo.

Al respecto, la magistrada del Segundo Tribunal Colegiado Auxiliar, Selina Haidé Avante Juárez señaló que la reforma amenaza la estabilidad de la Nación porque sin una justicia independiente las inversiones se verán afectadas, la confianza en las instituciones se desboronará y los derechos humanos estarán a “merced de una maquinaria centralizada y autoritaria”.

Refirió que de aplicarse esta reforma se generará una crisis Constitucional, por lo que decenas de personas decidieron defender al Poder Judicial en todo el país.

Se lanzó un posicionamiento en el que se indicó que busca la defensa de los derechos de los trabajadores, pero, además, el respeto a la división de Poderes / Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

“Necesitamos un diálogo auténtico entre Poderes, mientras ese diálogo no se dé, nosotros nos vemos en la penosa necesidad de tomar estas acciones, se hicieron diálogos simulados porque no hubo consenso, cuando no se quiere escuchar evidentemente no se puede llegar a un acuerdo”, dijo.

Manifestó que la reforma no fue modificada de manera correcta porque afecta los derechos laborales y humanos.

“La reforma no fue modificada de una forma correcta, adecuada o integral, sino que fue modificada de manera que la estructura más agresiva o en contra de los trabajadores”, expuso.

El paro de labores se desarrolla en las sedes de Boca del Río, Veracruz, Xalapa, Emiliano Zapata, Tuxpan, Poza Rica, Córdoba y Villa Aldama / Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

Pidió a la población empatía para la movilización que se está generando a nivel nacional para defender al Poder Judicial.

“Siempre hemos sido responsables de las decisiones que tomamos y los asuntos urgentes serán tramitados a través de un sistema de guardias, el resto de los asuntos estarán detenidos, pero no se trata de una decisión de nosotros, sino por defensa al país y, por ello, es fundamental que cerremos por un tiempo los Tribunales y evitemos que se cierre para siempre la justicia en el país”, agregó.

