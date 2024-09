Ceramistas molestos por falta de seriedad de la Sedema; recibirán restos de "Coatl"

La ceramista Elsa Naveda acusó que la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) aún no entrega los restos de la obra “Coatl" tras ser destruida y que se ubicaba a la entrada del Parque Natura; de acuerdo con lo que les han dicho, esto podría ocurrir el viernes 20 de septiembre.

Recordó que este viernes, 20 de septiembre, se cumplen dos semanas de que fue demolida y hasta ahora no se ha cumplido con regresar los fragmentos con lo que se comprometieron.

Puedes leer también: Antropólogos piden proceder legalmente por destrucción de “Cóatl” en parque Natura

Señaló que hay desconfianza en las autoridades por algunas inconsistencias que existen en lo que les dicen.

“Todas las cosas van a salir a la luz, estoy segura. Pero pues hasta ahorita no han cumplido con lo que se había dicho. Entonces tenemos confianza, pues con reservas desde mi punto de vista, porque no han cumplido lo que se dice (…) hacemos acuerdos, si no los cumplen, pues decididamente no hay confianza. No hay confianza porque además ellos ya van de salida”.

Cultura En el parque Juárez de Xalapa está la escultura "Quetzalcóatl" similar a la que destruyeron en el Natura

Expuso que les han dicho que están trabajando para poder poner los fragmentos de Coatl en el Parque Natura, pero al momento no se ha concretado.

Recordó que el día del “funeral”, el martes pasado, hizo una cita con la gente de Sedema para acudir al sitio donde estaban los restos supuestamente de la Coatl que presuntamente se encontraban a 10 minutos de su sitio original.

“Pero era increíble, porque es como un caño que lo van a tapar, porque es para rellenar una pared que hicieron y de repente me dijeron que ahí estaban y yo realmente muy incrédula, porque pues está lleno de tierra, de piedras, se cayó un poco el camino y está a 10 minutos. Entonces, si a mí me mandan una foto donde me dicen que ya se recuperaron, eso fue ayer en la mañana, que ya se recuperaron al cien por ciento, pues yo pensé, bueno, pues si está tan cerca, no creo que tarden más de diez minutos, si ya está cargada la plataforma, en llevarlos”.

Sin embargo, dijo que acudió al parque Natura para firmar de recibido por los fragmentos, pero no estaban ahí. Después, junto con otros ceramistas acudieron al lugar donde supuestamente la habían tirado, pero no los dejaron entrar al lugar.

Hay desconfianza en las autoridades por algunas inconsistencias que existen en lo que les dicen | Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

“Nos quedamos como a cien metros de donde supuestamente la habían tirado, llamé a alguien de la Sedema, me dijo que iban a mandar a alguien y pues estuve media hora más y no mandaron a nadie”.

Por ello, refirió que desde que ocurrió la demolición, las autoridades se han conducido con mentiras, y con cosas que no se pueden entender.

“Cuando pues la cosa está tan clara como lo que ha pasado y si ya tienen los restos, que los entreguen en un momento que sea accesible para nosotros, donde podamos ir y recibir. Pero hasta esta fecha, este día, no han hecho nada”.

Respecto al resto de acuerdos expuso que la visita que iban a realizar a las diferentes esculturas para ver el estado en el que se encontraban, no se ha hecho.

En lo que sí han avanzado la autoridad, reconoció, es en contactar a la persona que hizo la memoria del Simposio del 2007, dado que se va a realizar una nueva impresión de esa memoria.

“Y al parecer ya se pusieron en contacto con la persona que hizo la memoria y se está buscando en la Ciudad de México algún lugar para imprimir. Entonces ese es el único realmente punto en el cual ya se está cumpliendo”.

La ceramista Elsa Naveda comentó que una vez que reciban los restos de Coatl van a decidir qué hacer con ellas pues dependerá mucho de lo que les entreguen | Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

En su opinión hay muchas cosas que la Sedema está queriendo ocultar, “que la verdad no estoy segura de cuáles son, y no podría yo decir nada”, pero insistió en que hay cosas que no se entienden en lo que está pasando.

“Entiendo que no es lo único que ellos están trabajando, que tienen prisa por terminar este proyecto para poder inaugurar, pero pues eso a mí no me importa. Lo que me importa fue que atentaron contra un patrimonio de todos los veracruzanos y que no se vale y al parecer, pues hay razones más que yo todavía no llego a ellas, pero debe de haber razones más fuertes por las que la demolieron”.

Agregó que una vez que reciban los restos de Coatl van a decidir qué hacer con ellas pues dependerá mucho de lo que les entreguen. Han pensado en un memorial e incluso en volver a armar la serpiente con lo que recuperaron y otras partes en gris como si se tratara de un descubrimiento arqueológico, “para que se sepa que ahí hubo un atentado contra la pieza”.