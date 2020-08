Partidos: ninguno se siente perdedor; todos creen que ganarán

Integrantes de los principales institutos políticos del país (Morena, PAN, PRI y PRD) confían en que su partido resultará triunfador en los comicios de 2021.

El partido Morena se acerca al inicio del siguiente proceso electoral sin dirigente nacional ni estatal, pero de acuerdo con varios de sus actores, con la esperanza de que sigan teniendo la preferencia de la sociedad y ello se vea reflejado en las urnas. La diputada federal por Morena Claudia Tello Espinoza consideró que el partido debe seguir trabajando y esforzarse aún más para lograr seguir en la gracia del electorado y tener su confianza. “Lo vamos a lograr, hay mucho trabajo, hay mucha convicción de quienes somos de Morena y lo vamos a lograr”, dijo. Sostuvo que quienes estaban acostumbrados a prácticas indebidas como la compra del voto o entrega de dádivas, son quienes han resentido el recorte a los presupuestos de los partidos, pero el caso de Morena es distinto.

La integrante de la Comisión Nacional de Encuestas de Morena, Ivonne Cisneros Luján, refirió que en un país democrático siempre habrá diferencias y se debe analizar si las críticas son de la población o los adversarios, pues no necesariamente la opinión de los adversarios o ciertos medios de comunicación es la de la mayoría de la población. En el caso de la intención de voto en municipio o diputaciones la situación es similar, aunque refirió que esto “no se acaba hasta que se acaba y la decisión final será en las propias elecciones”, “Morena está fuerte, estará cada vez más fuerte y en Veracruz se elegirán diputados federales, locales y ayuntamientos; sin duda vamos a mantener la mayoría en nuestro congreso local e iremos con excelentes candidatas y candidatos (…)”, dijo.

El diputado local Víctor Vargas Barrientos consideró que de cara a las elecciones de 2021 no hay nada dicho, puesto que la oposición está haciendo su trabajo y cuestionó: “cómo estaría la situación de la pandemia si estuviera gobernando el PRI o el PAN”. Señaló que aunque no hay “bolita de cristal” para vislumbrar cómo se darán las cosas en los comicios, lo que es claro es que los gobiernos federal y estatal están haciendo las cosas bien y pertinentes y a veces salen y otras no.

MORENA ESTÁ FRACTURADO Y SE IRÁ DESMORONANDO: PAN

El recorte presupuestal, la pandemia y que les digan “moralmente derrotados” no asusta a los panistas veracruzanos, quienes de forma optimista auguran un resultado ganador en las próximas elecciones, para lo cual, están conscientes, requieren unidad y consenso.

El dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Joaquín Guzmán Avilés, dijo que la falta de recursos no los detiene, pues durante mucho tiempo trabajaron sin ellos cuando no los tenían. No buscan permanecer en el poder, sino la alternancia, dado que la población se está dando cuenta de que el actual gobierno de Morena está fracturado y “se irá desmoronando” por no tener una estructura como la de Acción Nacional, dijo. El PAN vislumbra triunfos en las próximas elecciones dado que ven a un Morena dañado al interior, y que está tratando de tener “el poder por el poder”. “Vemos que la ciudadanía y los veracruzanos están empezando a ver un gobierno débil, que no apoya, que no respalda y vamos a luchar para equilibrar los congresos tanto federal como estatal, así como también ganar la mayoría de las presidencias municipales para poder tener gobiernos que estén para servir y atender a los ciudadanos”, dijo.

El senador Julen Rementería del Puerto dijo que aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador esperaría tener una oposición “moralmente derrotada”, como lo ha dicho, no es así y el futuro para el partido es promisorio. “Primero porque es el partido de oposición más organizado, el más serio, y segundo porque además tenemos las condiciones que políticamente, en la coyuntura actual, van a favorecerlo, dijo. Sostuvo que el PAN ha demostrado, no solamente ahora sino a lo largo de toda su historia, que cuando le ha tocado ser oposición, es seria y responsable y cuando le ha tocado ser gobierno ha respondido y ha dado resultados. “Eso al final la gente lo va a valorar, yo estoy seguro que así va a ser”, añadió el panista.

Para el dirigente del PAN municipal de Xalapa, Martín Espinoza Roldán, al partido le espera una oportunidad de poder recuperar la preferencia de los ciudadanos, pues dice que donde este instituto político gobierna, “gobierna bien”.

Dijo que no hay resultados de este “gobierno de cuarta” que todos los días miente, confronta, se burla y es insensible con los ciudadanos ante la situación de emergencia y dolor que enfrentan muchas familias por la pandemia. “La oposición está fuerte, lista, para respaldar, abanderar las causas de los ciudadanos e ir reorientando al país a un camino de crecimiento”, abundó.

SOMOS UNA OPOSICIÓN SERIA Y RESPONSABLE: PRI

Los priistas veracruzanos reconocen que el partido fue derrotado en 2018, pero ahora, aseguran, se preparan para la elección de 2021 en donde habrán de recuperar los espacios que fueron perdiendo “por la culpa de personas que no están más en el tricolor”.

El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marlon Ramírez Marín, señaló que están reconociendo en dónde fallaron y caminando, acercándose a la base, renovando estructuras y dándole oportunidad y paso a muchos jóvenes que creen en el partido y quienes no habían tenido oportunidad de participar. “Estamos en un proceso en donde el partido sufre los embates de un gobierno autoritario y que junto con toda la oposición está siendo embestida que nos señaló como moralmente derrotados y hoy está haciendo todo un andamiaje jurídico electoral con un esquema claramente de hacerle fraude a la ley para mermar a la oposición, a la que presuntamente había moralmente derrotado”, dijo.

La diputada federal Anilú Ingram Vallines aseveró que, en medio de la pandemia, el PRI ha demostrado que es el partido que está trabajando por lo que a las familias de México les urge. “Lo hacemos no con miras al 2021, sino porque siempre hemos sido el partido de las verdades causas sociales. No podemos cruzarnos de brazos ante la ola de desempleos que hay no solo en Veracruz, sino en todo el país. No podemos ser indiferentes, cuando vemos el cierre de negocios, de todos los tamaños, porque no hay un solo apoyo para ellos”, añadió.

Hemos demostrado en estos 20 meses de gobierno morenista que somos una oposición seria y responsable; que hemos hecho historia y que tenemos mucho futuro. Eso es el PRI y en eso estamos trabajando.

La diputada local priista Érika Ayala Ríos consideró que la pandemia no debe politizarse porque es una situación que se está dando a nivel mundial y es una de las crisis más graves que se ha enfrentado.

“Creo que las partes que utilizan esto desde la perspectiva política lo único que demuestra es ineficacia e ineficiencia ante los retos que conlleva esta realidad. La población hoy necesita la suma de esfuerzos de todos los que tienen una responsabilidad en la administración pública para generar condiciones que permitan que la economía pueda sostenerse ante esta circunstancia”, dijo.

LISTOS PARA HACER ALIANZAS: PRD

El dirigente nacional interino del Partido de la Revolución Democrático (PRD), Ángel Ávila Romero, quien en breve dejará el cargo partidista, dijo que en Veracruz están listos para hacer alianzas parcial en algunos distritos para las elecciones de 2021, con mayor certeza con el Partido Acción Nacional, pero sin descartar a otros institutos políticos.

En entrevista, señaló que el PRD en Veracruz está más unido, prueba de ello fue que por unanimidad se escogió a la nueva directiva estatal, así en algunos distritos podrían ir en coalición parcial. “No es la repetición de la alianza de 2018, ahí fue una alianza total, hoy solamente será en algunos distritos”, resaltó.

Ve futuro al PRD debido a que se volverá a convertir en la opción de izquierda en el país, porque Morena solo ocupó esto como estrategia electoral.

Jesús Velázquez Flores, exdirigente estatal del PRD en Veracruz, comentó que el partido se ha posicionado bien en Veracruz, debido a que tiene un padrón de casi 80 mil afiliados en el estado. Y como están a unos días de renovar a la nueva dirigencia nacional, deben hacer un trabajo intenso para fortalecer al PRD en los estados donde anda baja la aprobación. “Una alianza importante sería encontrar contrapesos importantes en la Cámara de Diputados federal, en el Congreso local, hacer un contrapeso del poder autoritario que tienen los morenos”, destacó.

En cuanto a las candidaturas del siguiente año, mencionó que una alianza flexible podría dar buenos resultados, o sea, que no vayan juntos en todos los municipios.

La diputada federal del PRD en Veracruz por representación proporcional, Norma Azucena Rodríguez Zamora, comentó que se ha especulado de la alianza con el Partido Revolucionario Institucional pero su estatuto lo prohíbe. Agregó que el PRD no solo hará alianza con los partidos políticos, sino con asociaciones civiles para formar un “Frente Amplio Opositor” que les permita ganar las siguientes elecciones.

En el estado de Veracruz la gente sigue confiando, es importante recalcar que donde gobierna el PRD han hecho buenos trabajos, ha habido buenos gobiernos, y eso nos ha permitido ganarnos la confianza de la gente.

