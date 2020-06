Partidos podrían aplazar elección de sus dirigentes, en Veracruz

Xalapa, Ver.- Los cambios en las dirigencias estatales de los partidos políticos como Movimiento Ciudadano, Morena y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), debido a la pandemia por el Covid-19, sumado al proceso electoral en puerta, podría darse hasta 2021.

Por disposición federal de la ley general de partidos políticos y de la Ley federal Electoral durante el proceso electoral no se pueden renovar dirigencias estatales o nacionales.

En septiembre empieza el proceso federal para diputados y en noviembre el estatal de diputados locales y ayuntamientos.

Gabriel Zúñiga Obando, representante de Morena ante de los organismos electorales locales y federales de Veracruz, señaló que aún no sale la convocatoria pero se piensa que se renovará este año. “Ante las condiciones por el tema de la pandemia no ha salido la convocatoria por parte del Comité Ejecutivo Nacional, junto con el Consejo Político Nacional, no han dictado cuál sería la normatividad”, dijo.

Mencionó que será la elección por delegado, designación y encuesta, debido a que las asambleas fueron invalidadas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y existe el mandato de renovar esta estructura en pocos meses. Morena cuenta con un delegado que realizará los trabajos sobre la renovación estatal, Hugo Alberto Martínez Lino, pero apuestan que haya un proceso, aunque no saben si se dé este año debido a que aún no cuentan con fechas, aseguró.

El representante del PRD ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE), Sergio Cadena, señaló que tienen pensado que este año salga la convocatoria para renovar la estructura estatal en todo el país y la estatal y aunque planeaban que el Instituto Nacional Electoral realizara la elección, debido a la pandemia y los procesos electorales no se pudo, así que el PRD tendrá su renovación escalonada y para Veracruz sería el 30 de agosto.