Partidos se quejan de integrantes de consejos distritales

Xalapa, Ver.- La aprobación en la designación de la presidencia, consejerías electorales, secretaría, vocalía de organización electoral y vocalía de capacitación electoral en dos de los 30 consejos distritales para el proceso electoral ordinario 2020-2021 causó inconformidad de los representantes de los partidos políticos.

El representante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Sergio Gerardo Martínez Ruiz consideró que el OPLE debe generar la confianza de los ciudadanos, en quienes van a integrar los órganos desconcentrados que van a recibir los votos y serán los encargados de entregar las constancias de mayoría a los candidatos a diputados que logren tener la mayor aceptación en las urnas.

Sin embargo, dijo que se encontraron algunas situaciones particulares en ciertos distritos donde no se homologaron los criterios por los cuales han sido designados sus integrantes.

Detalló que esto sucede en el distrito de Tuxpan, Emiliano Zapata e incluso Minatitlán donde dijo que analizarán las designaciones.

Explicó que el presidente distrital de Tuxpan, en las consejerías y vocal de capacitación, así como de organización y secretaría, se vinculan directamente con el Partido Acción Nacional y con la persona de Agustín Bolaños.

“Pero en otros casos me parece que no se le está dando a los veracruzanos, primero con un examen que vulnera esa parte de la confianza, pero en una segunda parte, la comisión parece que no ha llevado los trabajos con la pulcritud necesaria”, abundó.

El representante del Partido Encuentro Solidario, Daniel de Jesús Rivera Reglín, se sumó a la inconformidad al señalar que encontraron que desde el proceso de selección hubo una propuesta unilateral y discrecional que obedeció al análisis subjetivo solo de los consejeros electorales, sin que las representaciones de los partidos pudieran conocer de la valoración realizada.

“Nosotros nunca tuvimos a la vista las cédulas de valoración curricular, que en teoría debieran tener los valores porcentuales que cada consejero dio a las competencias, elementos que en conjunto debieron estar señalados en el anexo único y que no pudimos consultar”, remarcó.

Agregó que estarán vigilantes de la actuación de los integrantes de los consejos puesto que no hay homogeneidad debido a la subjetividad con la que se eligieron a quienes los conforman, “no decimos que haya sido una designación ilegal pero sí unilateral y discrecional”.

En respuesta, el consejero presidente del OPLE Alejandro Bonilla Bonilla, dijo que es su intención absoluta nombrar consejos distritales y municipales lo mejor posible integrados.

“Que no quepa duda, no tenemos ningún sesgo en ese sentido, queremos los mejores consejos (…) las entrevistas son subjetivas, ahora queda bajo la responsabilidad de nosotros los consejeros y consejeras hacer lo mejor posible y bien hecho”, añadió.