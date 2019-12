Pasar Fin de Año en los pasillos de un hospital

Xalapa, Ver.- José Mora Rodríguez ha cuidado a Aurelia, su esposa y compañera de vida desde hace un año porque padece insuficiencia renal crónica y está en fase terminal.

Está sentado afuera del área de Urgencias del hospital civil “Luis F. Nachón”, con el cabello desarreglado, la barba crecida y con ropa cómoda. Apenas empieza a hablar y se le entrecorta la voz.

Entre lágrimas de dolor e impotencia cuenta que aunque tiene tres días en ese nosocomio, antes estuvo internada en el Centro de Alta Especialidad puesto que ha vivido con ese padecimiento desde hace 15 años. Tiene diabetes, es hipertensa y ahora tiene unas llagas que la tienen inconsciente.

Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

“Dios existe y respeto su voluntad”

José no tiene los recursos para hacerle los tratamientos que requiere su esposa pero confía en que Dios puede sanarla y confía en su voluntad.

Me dicen que quieren dializarla a ver si aguanta y si no pues ni modo, yo no tengo ni las condiciones ni los medios económicos para hacer que le hagan las diálisis, ya lo hago como un último recurso a ver si se le puede salvar la vida. Yo creo que Dios existe y respeto su voluntad

Pese a ello, hace un llamado a los médicos que atienden a su Aurelia para hacer todo lo posible por salvarle la vida.

“Es mi esposa, mi compañera de más de 40 años y no quisiera que me dejara, pero estoy imposibilitado para hacer más, ya no puedo más...”

Sin poder dejar de llorar, recuerda que durante un año entero la cuidó día y noche, le preparaba el desayuno, la vestía, la bañaba y alimentaba.

Local En Veracruz más de 650 personas en la espera de un órgano

A sus 60 años, la cuidó con amor, le daba su medicina y compraba o conseguía sus pañales, siempre se esforzó por cumplir con ello pese a sus escasos recursos.

Su estado se fue deteriorando, pero las llagas se hicieron más dolorosas y la tenían en un estado muy crítico lo que lo hizo llevarla al hospital.

Yo quiero que, si de veras hay a avance en la tecnología y se destinan recursos para los hospitales que de veras se apliquen, y lo apoyen a uno porque nosotros sí necesitamos del apoyo. Más yo que nunca tuve acceso a ningún tipo de programa del gobierno federal (...) por muchas razones yo estoy quebrado económicamente pero eso no importa, lo que importa ahorita es mi esposa y yo quisiera que se haga lo posible y no haya negligencia

“Solo un milagro de Dios podría hacerlo”

Su situación es precaria, asegura, por lo que no puede ofrecerle mayor atención médica a su esposa. Sus cinco hijos los visitan de vez en cuando, casi todos están casados y cada uno tiene su responsabilidades.

José y su esposa viven en la localidad Chiltoyac, para ellos no hubo festejos de Navidad y tampoco esperan una cena de Fin de Año. Su mente y corazón están puestos en su recuperación y confían que gane la batalla.

El año pasado, aunque enferma pudieron estar juntos en estas fechas, hoy las cosas son distintas, el hospital opacó las fiestas y sus vidas.

Local Donación de órganos, todavía insuficiente

Ahorita me duele más porque presiento que puede partir o algo, no hay muchas esperanzas de que ella vaya a reaccionar favorablemente, sólo un milagro de Dios podría hacerlo y que los médicos de verdad me la trataran bien

Don José pide la ayuda de la población y autoridades para poder apoyarle económicamente al asegurar que en este momento ni para un ataúd para su esposa, en el peor de casos, tiene. Su número de contacto es el 8 43 70 13.

Como la suya, son varias las familias afuera de hospitales, clínicas o instituciones de salud que atraviesan por situaciones similares, a quienes se les ha olvidado incluso lo especial de estas fiestas decembrinas puesto que en sus corazones sólo está la fe de que todo, pronto, mejore para los suyos.